Трамп підвищив тарифи для Канади ще на 10% через рекламний ролик з цитатами Рейгана

Президент США Дональд Трамп оголосив про збільшення тарифів на канадські товари ще на 10% "понад те, що вони платять зараз", у відповідь на рекламний ролик провінції Онтаріо, який критикує тарифи та містить цитати колишнього президента-республіканця Рональда Рейгана.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Трамп оголосив про нові тарифи у дописі на Truth Social, назвавши рекламу "шахрайством" і звинувативши Канаду у "серйозному перекрученні фактів та ворожих діях".

Рекламний ролик, який вийшов в ефір у п’ятницю під час матчу між "Торонто Блю Джейс" та "Лос-Анджелес Доджерс", використовує фрагменти звернення Рональда Рейгана, в яких він попереджає, що тарифи спричиняють торговельні війни та економічні катастрофи.

За повідомленнями, цитати були з'єднані поза контекстом. У четвер Трамп уже призупинив торговельні переговори з Оттавою через цю рекламу, назвавши її оманливою.

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд у п'ятницю заявив, що після розмови з прем'єр-міністром Канади Марком Карні рекламна кампанія в США буде призупинена у понеділок, щоб дозволити торговельним переговори відновитися. Проте реклама з'явилася в ефірі і в п'ятницю ввечері.

Трамп опублікував повідомлення, перебуваючи на борту Air Force One, прямуючи до Малайзії для участі у саміті Асоціації країн Південно-Східної Азії, де торговельні питання будуть у центрі уваги.

Наразі залишається незрозумілим, на які саме товари поширюватиметься щойно оголошене підвищення тарифів. Більшість канадського експорту до США захищена Угодою між США, Мексикою та Канадою (USMCA).

Цього року адміністрація Трампа запровадила 35% мито на деякі канадські товари, які не підпадають під дію USMCA, а також 50% галузеві мита на сталь та алюміній.

Раніше Трамп оголосив про припинення всіх торговельних переговорів із Канадою. За його словами, це рішення пов’язане з “шахрайською рекламою”, у якій покійний президент Рональд Рейган нібито негативно висловлювався про тарифи.

Нагадаємо, Канада, яка традиційно спрямовує близько 75% свого експорту до США, стала однією з перших країн, що відчула наслідки тарифної політики Дональда Трампа. У березні він запровадив 25% мито на імпорт сталі та алюмінію, а згодом — додатковий тариф на автомобілі й запчастини, що не відповідали нормам угоди NAFTA.