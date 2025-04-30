Трамп выступил с речью по случаю 100 дней президенства: основные тезисы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил в Мичигане с полуторачасовой речью по случаю 100 дней пребывания в должности.

Главные тезисы по его речи приводят BBC и Washington Post .

Во время своего выступления о войне в Украине Трамп не упомянул, сосредоточившись исключительно на внутриамериканской политике. В речи президент США говорил о своих "значительных экономических победах" и успехах в миграционной политике, а также критиковал предшественников.

Революция здравого смысла

Трамп назвал свое президентство "революцией здравого смысла" и подчеркнул, что хочет использовать свое пребывание в Белом доме для осуществления "глубоких перемен".

"За 100 дней мы осуществили самые глубокие изменения в Вашингтоне за 100 лет. Это лучшее 100-дневное начало для любого президента в истории, все это говорят", — убежден Трамп.

О пошлинах и Китае

Говоря о введенных тарифах, Трамп похвастался успехами этого шага и заявил, что намерен заключить соглашение с Китаем.

"Мы ладим с Китаем, думаю, что все получится. Они хотят заключить соглашение и мы заключим честное соглашение", — пообещал Трамп.

По его мнению, пошлины могут возродить отечественное производство и снизить дефицит бюджета.

"Мы теряли миллиарды и миллиарды долларов ежедневно из-за торговли, а теперь я снизил этот показатель до очень низкого уровня, и скоро мы будем зарабатывать много денег", — пообещал Трамп.

Об экономике

Трамп призвал конгресс к наибольшему снижению налогов в истории США, включающему отмену налогов на чаевые, социальное обеспечение и сверхурочные часы.

Трамп упомянул об удешевлении яиц на 87%, бензине и общем снижении цен. Он заявил, что в США "инфляция фактически снижается", и добавил, что "в прошлом месяце было зафиксировано наибольшее падение потребительских цен со времен пандемии".

"У нас была лучшая экономика в истории нашей страны. Мы преуспели, и сейчас дела обстоят еще лучше", – сказал Трамп.

Миграционная политика

Немало внимания в своей речи Трамп уделил вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Президент США заявил, что достиг значительного прогресса, депортировав членов банд и "дикарей".

Он также повторил свое обещание положить конец гражданству по праву рождения. И добавил, что количество рабочих мест для "коренных американцев" растет.

Критика предшественников

Президент США не обошел вниманием своих политических оппонентов, включая демократов, не согласных с его политикой республиканцев, назвав их "преступниками".

"Эти люди — преступники. Если бы было по-ихнему, они бы жили в адской дыре третьего мира", — заявил Трамп.

Также он высмеял своего предшественника Джо Байдена и всю Демократическую партию, заявив, что им вроде бы больше никто не доверяет. А комментируя намерения некоторых демократов объявить действующему президенту США импичмент, Трамп иронически спросил:

"Что же я такого сделал, что они хотят объявить мне импичмент?"

Рейтинг Трампа

Американцы избрали Дональда Трампа в надежде, что он будет бороться с инфляцией и будет стимулировать экономику страны. Однако незадолго до 100-го дня пребывания у власти они ставят президенту США низкие оценки за то, как он справляется с обеими задачами. Его экономическую политику поддерживают 37% респондентов.

Дональд Трамп является самым неуспешным президентом США по итогам первых 100 дней в должности. Согласно последнему опросу Post-ABC News-Ipsos, 39% взрослого населения США одобряют работу Трампа, а 55% – не одобряют.

Это самый низкий 100-дневный рейтинг одобрения любого президента США с начала проведения опросов более 80 лет назад.

Какие последствия первых 100 дней президента Трампа имело и будет в дальнейшем для глобальных и региональных рынков — фондового, валютного, криптовалютного, а также как это затронет Украину, — читайте в обзоре Delo.ua.