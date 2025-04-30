Трамп виступив з промовою з нагоди 100 днів на посаді: основні тези

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив у Мічигані з півторагодинною промовою з нагоди 100 днів перебування на посаді.

Головні тези з його промови наводять BBC та Washington Post.

Під час свого виступу про війну в Україні Трамп не згадав, зосередившись виключно на внутрішньо американській політиці. У промові президент США говорив про свої "значні економічні перемоги" й успіхи в міграційній політиці, а також критикував попередників.

Революція здорового глузду

Трамп назвав своє президентство "революцією здорового глузду" і наголосив, що хоче використати своє перебування у Білому домі для здійснення "глибоких змін".

"За 100 днів ми здійснили найглибші зміни у Вашингтоні за 100 років. Це найкращий 100-денний початок для будь-якого президента в історії, усі це кажуть", — переконаний Трамп.

Про мита та Китай

Говорячи про введені тарифи, Трамп похвалився успіхами цього кроку й заявив, що має намір укласти угоду з Китаєм.

"Ми ладнаємо з Китаєм, думаю, що все вийде. Вони хочуть укласти угоду, й ми укладемо чесну угоду", - пообіцяв Трамп.

На його думку, мита можуть відродити вітчизняне виробництво і зменшити дефіцит бюджету.

"Ми втрачали мільярди й мільярди доларів щодня через торгівлю, а тепер я знизив цей показник до дуже низького рівня, і незабаром ми будемо заробляти багато грошей", - пообіцяв Трамп.

Про економіку

Трамп закликав Конгрес до найбільшого зниження податків у історії США, яке включає скасування податків на чайові, соціальне забезпечення та понаднормові години.

Трамп згадав про здешевлення яєць на 87%, бензину й загальне зниження цін. Він заявив, що у США "інфляція фактично знижується", та додав, що "минулого місяця було зафіксовано найбільше падіння споживчих цін від часів пандемії".

"У нас була найкраща економіка в історії нашої країни. Ми досягли успіху, і зараз справи йдуть ще краще", – сказав Трамп.

Міграційна політика

Чимало уваги у своїй промові Трамп приділив питанню боротьби з нелегальними мігрантами. Президент США заявив, що досяг значного прогресу, депортувавши членів банд і "дикунів".

Він також повторив свою обіцянку покласти край громадянству за правом народження. І додав, що кількість робочих місць для "корінних американців" зростає.

Критика попередників

Президент США не оминув увагою своїх політичних опонентів, включаючи демократів, не згодних з його політикою республіканців, назвавши їх "злочинцями".

"Ці люди - злочинці. Якби було по-їхньому, то вони жили б у пекельній дірі третього світу", – заявив Трамп.

Також він висміяв свого попередника Джо Байдена та всю Демократичну партію, заявивши, що їм начебто більше ніхто не довіряє. А коментуючи наміри деяких демократів оголосити чинному президентові США імпічмент, Трамп іронічно запитав:

"Що ж я такого зробив, що вони хочуть оголосити мені імпічмент?".

Рейтинг Трампа

Американці обрали Дональда Трампа, сподіваючись, що він боротиметься з інфляцією та стимулюватиме економіку країни. Однак незадовго до 100-го дня перебування при владі, вони ставлять президенту США низькі оцінки за те, як він справляється з обома завданнями. Його економічну політику підтримують 37% респондентів.

Дональд Трамп є найбільш неуспішним президентом США за підсумками перших 100 днів на посаді. Згідно з останнім опитуванням Post-ABC News-Ipsos, 39% дорослого населення США схвалюють роботу Трампа, а 55% – не схвалюють.

Це найнижчий 100-денний рейтинг схвалення будь-якого президента США з початку проведення опитувань понад 80 років тому.

Які наслідки перших 100 днів президенства Трампа мало і матиме надалі для глобальних та регіональних ринків — фондового, валютного, криптовалютного, а також як це зачепить Україну, — читайте в огляді Delo.ua.