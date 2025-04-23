100 днів Трампа: експерти проаналізували вплив митної політики США на світовий фондовий ринок

Запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа нових митних ставок для країн-партнерів зі всього світу вже в перші два тижня відчутно негативно вплинуло на світові фондові ринки.

Про це заявляють опитані редакцією Delo.ua українські економічні експерти.

Як економічна політика Трампа впливає на світовий фондовий ринок

"Все те, що відбувалося після оголошення про запровадження нових митних ставок, — спочатку оголосили про запровадження нових тарифів, потім відтермінували їх, потім зробили винятки, — всі ці дії призвели до того, що відчуття невизначеності та нестабільності охопило всі ринки. А для інвесторів мабуть немає нічого гіршого, ніж невизначеність", — пояснює міжнародний консультант з корпоративних фінансів, співзасновник First Kyiv Investment Club, викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан.

Дуже негативно на митні ініціативи Трампа відреагував у першу чергу ринок акцій, що було більш-менш передбачувано.

Як мінявся індекс S&P500 за останні півроку

Джерело: Bloomberg

Подальші кроки Трампа з деескалації торгівельної війни ринки акцій сприйняли як важливі позитивні сигнали. Перш за все, на думку інвесторів, зменшується ймовірність, що адміністрація президента США повернеться до надзвичайно різких рухів. Крім того, ринки пересвідчилися, що Трамп усе ж таки реагує на їхній тиск.

Утім, зазначає голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко, загальна жорстка протекціоністська політика нової адміністрації США залишається незмінною, а середня ставка імпортних мит США, попри пом’якшення, перевищує 20% у порівнянні з 2,3% на початку року. Це посилює страхи значного послаблення економіки США та світу, а також погіршує інфляційні очікування.

"Непередбачувані дії команди Трампа завдали серйозного удару по репутації американських цінних паперів як малоризикових активів і змушують інвесторів шукати альтернативи в сегменті дорогоцінних металів, а також у фінансових активах інших розвинених країн", — констатує співрозмовник видання.

Зростання золота насправді вражає, додає Іван Компан. Так, від початку року золото виросло в ціні на 24,5%.

Як мінялась ціна золота за останні 6 місяців

Джерело: Bloomberg

Неприємним сюрпризом стала негативна реакція ринку облігацій, і насамперед ринку державних облігацій США, який завжди вважався тихим "закутком", де можна сховатися від негараздів на світових ринках. Під час багатьох попередніх глобальних економічних криз ціна державних облігацій США завжди зростала — інвестори виходили з акцій та інших ризикових активів і ховалися в американські держоблігації. Це завжди була територія стабільності, оскільки емітентом цих паперів є Міністерство фінансів США.

Навіть 11 вересня 2001 року, коли були здійснені жахливі терористичні акти на території США, держоблігації США зростали в ціні, нагадує Іван Компан. Під час пандемії Covid-19 — облігації зростали. Після історичного зниження в 2011 році кредитного рейтингу американського уряду — держоблігації США також продовжували зростати.

А цього разу ціна державних облігацій США почала падати, відповідно їхня дохідність почала рости. Дохідність довгострокових держоблігацій США виросла з 3,9% до 4,5% річних. Це багато. Для американського бюджету це означає додаткові витрати на обслуговування державного боргу.

Динаміка дохідностей облігацій Держказначейства США

Джерело: Bloomberg

Як результат, з’явилась інформація, що продавати державні боргові папери США зі своїх резервів почав центробанк Японії. Деякі глобальні хедж-фонди, які торгували цінними паперами з величезним кредитним плечем, також почали їх розпродавати. Все це викликало паніку на ринках. Власне, швидше за все, саме завдяки цьому Трамп відтермінував запровадження нових митних тарифів для більшості країн.

Що чекає на фондові ринки далі

Наразі, констатує Іван Компан, песимістичні прогнози випереджають оптимістичні з величезним відривом.

"Всі чекають чогось дуже поганого: рецесії, зміни світової фінансової системи. Але це залежатиме від наступних кроків американського президента. Найгірше для інвесторів — це хаос. Думаю, всі великі компанії поставлять на паузу бюджети капітальних витрат і плани довгострокових інвестицій. І чекатимуть, чим все закінчиться. І це точно не на користь для економіки", — прогнозує експерт.

Швидше за все, додає заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса, невизначеність, яку створив Трамп, приведе глобальну економіку до кризи, а економіку США — до рецесії.

Нагадаємо, 2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів з 5 квітня базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США, а також з 9 квітня запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.