100 дней Трампа: эксперты проанализировали влияние таможенной политики США на мировой фондовый рынок

Введение администрацией президента США Дональда Трампа новых таможенных ставок для стран-партнеров со всего мира уже в первые две недели ощутимо негативно повлияло на мировые фондовые рынки.

Об этом заявляют опрошенные редакцией Delo.ua украинские экономические эксперты.

Как экономическая политика Трампа влияет на мировой фондовый рынок

"Все то, что происходило после объявления о введении новых таможенных ставок, — сначала объявили о введении новых тарифов, потом отсрочили их, потом сделали исключения, — все эти действия привели к тому, что ощущение неопределенности и нестабильности охватило все рынки. А для инвесторов наверное нет ничего хуже, чем неопределённость", — поясняет международный консультант по корпоративным финансам, соучредитель First Kyiv Investment Club, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

Очень негативно на таможенные инициативы Трампа отреагировал в первую очередь рынок акций, что было более или менее предсказуемо.

Как менялся индекс S&P500 за последние полгода

Источник: Bloomberg

Последующие шаги Трампа по деэскалации торговой войны рынки акций восприняли как важные положительные сигналы. Прежде всего, по мнению инвесторов, уменьшается вероятность того, что администрация президента США вернется к чрезвычайно резким движениям. Кроме того, рынки убедились, что Трамп все же реагирует на их давление.

Впрочем, отмечает глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко, общая жесткая протекционистская политика новой администрации США остается неизменной, а средняя ставка импортных пошлин США, несмотря на смягчение, превышает 20% по сравнению с 2,3% в начале года. Это усугубляет страхи значительного ослабления экономики США и мира, а также усугубляет инфляционные ожидания.

"Непредсказуемые действия команды Трампа нанесли серьезный удар по репутации американских ценных бумаг как малорисковых активов и заставляют инвесторов искать альтернативы в сегменте драгоценных металлов, а также в финансовых активах других развитых стран", — констатирует источник.

Рост золота действительно впечатляет, добавляет Иван Компан. Так, с начала года золото выросло в цене на 24,5%.

Как менялась цена золота за последние 6 месяцев

Источник: Bloomberg

Неприятным сюрпризом стала негативная реакция рынка облигаций, и в первую очередь рынка государственных облигаций США, всегда считавшегося тихим "уголком", где можно спрятаться от проблем на мировых рынках. Во время предыдущих глобальных экономических кризисов цена государственных облигаций США всегда росла — инвесторы выходили из акций и других рисковых активов и прятались в американские гособлигации. Это была территория стабильности, поскольку эмитентом этих бумаг является Министерство финансов США.

Даже 11 сентября 2001 года, когда были совершены ужасающие террористические акты на территории США, гособлигации США росли в цене, напоминает Иван Компан. Во время пандемии Covid-19 облигации росли. После исторического снижения в 2011 году кредитного рейтинга американского правительства – гособлигации США также продолжали расти.

А в этот раз цена государственных облигаций США начала падать, соответственно, их доходность начала расти. Доходность долгосрочных гособлигаций США выросла с 3,9% до 4,5% годовых. Это много. Для американского бюджета это означает дополнительные расходы по обслуживанию государственного долга.

Динамика доходностей облигаций Госказначейства США

Источник: Bloomberg

В результате появилась информация, что продавать государственные долговые бумаги США из своих резервов начал центробанк Японии. Некоторые глобальные хедж-фонды, торговавшие ценными бумагами с огромным кредитным плечом, тоже начали их распродавать. Всё это вызвало панику на рынках. Собственно, скорее всего именно благодаря этому Трамп отсрочил введение новых таможенных тарифов для большинства стран.

Что ждет фондовые рынки дальше

В настоящее время, констатирует Иван Компан, пессимистические прогнозы опережают оптимистичные с огромным отрывом.

"Все ждут чего-то очень плохого: рецессии, изменения мировой финансовой системы. Но это будет зависеть от следующих шагов американского президента. Хуже всего для инвесторов — это хаос. Думаю, все крупные компании поставят на паузу бюджеты капитальных расходов и планы долгосрочных инвестиций. И будут ждать, чем все закончится. И это точно не на пользу для экономики", — сказал он.

Скорее всего, добавляет замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса, созданная Трампом неопределенность приведет глобальную экономику к кризису, а экономику США — к рецессии.

Напомним, 2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел с 5 апреля базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, а также с 9 апреля ввел повышенные индивидуальные ответные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США имеют наибольший торговый дефицит.