Трамп хочет, чтобы в США производили танки, а не кроссовки и футболки

Президент США Дональд Трамп заявил, что его тарифная политика направлена на содействие внутреннему производству танков и технологической продукции, а не кроссовок и футболок.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами перед вылетом из Нью-Джерси на борту Air Force One, Трамп выразил согласие с комментариями министра финансов Скотта Бессента, отмечавшего, что США не обязательно нужна "процветающая текстильная промышленность".

"Мы не хотим делать кроссовки и футболки. Мы хотим делать военную технику. Мы хотим делать большие вещи. Мы хотим делать искусственный интеллект. Я не хочу делать футболки, если честно. Я не хочу делать носки. Мы можем делать это очень хорошо в других местах. Мы хотим производить микросхемы, компьютеры и многие другие вещи, а также танки и корабли", - подчеркнул Трамп.

Что говорят производители одежды и обуви

Американская ассоциация производителей одежды и обуви (AAPA) в ответ на заявления Трампа выразила мнение, что тарифы не приносят пользы отрасли.

"Поскольку 97% одежды и обуви, которые мы носим, импортируются, и поскольку одежда и обувь уже являются отраслью с наиболее высокими тарифами в США, мы должны сосредоточиться на решениях, основанных на здравом смысле, которые могут сдвинуться с мертвой точки, — заявил президент AAPA Стив Ламар.

Он добавил, что увеличение тарифов будет означать только рост затрат на производство для американских производителей и повышение цен, что нанесет ущерб потребителям с низким уровнем дохода.

Тарифы Трампа повлияли на производство Skechers

Американо-бразильская инвестиционная группа 3G Capital заключила соглашение о приобретении американской обувной компании Skechers. Общая сумма составит $9,4 млрд, что явилось ответом обувного производителя на растущие риски, связанные с торговой политикой администрации Трампа.

Решение о продаже стало кульминацией кризиса, спровоцированного действиями администрации президента США Дональда Трампа. В мае Skechers отказалась от годового прогноза, сославшись на непредсказуемость торговой политики.

Производители обуви, размещающие основные мощности в Китае и Юго-Восточной Азии, понесли значительные убытки из-за тарифов, введенных Трампом, в частности, 145-процентной пошлины на импорт из Китая. В 2024 году 38% мировых продаж Skechers пришлись на США, в то время как производство преимущественно сосредоточено в Китае и Вьетнаме.