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Трамп хочет, чтобы в США производили танки, а не кроссовки и футболки
Президент США Дональд Трамп заявил, что его тарифная политика направлена на содействие внутреннему производству танков и технологической продукции, а не кроссовок и футболок.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.
Выступая перед журналистами перед вылетом из Нью-Джерси на борту Air Force One, Трамп выразил согласие с комментариями министра финансов Скотта Бессента, отмечавшего, что США не обязательно нужна "процветающая текстильная промышленность".
"Мы не хотим делать кроссовки и футболки. Мы хотим делать военную технику. Мы хотим делать большие вещи. Мы хотим делать искусственный интеллект. Я не хочу делать футболки, если честно. Я не хочу делать носки. Мы можем делать это очень хорошо в других местах. Мы хотим производить микросхемы, компьютеры и многие другие вещи, а также танки и корабли", - подчеркнул Трамп.
Что говорят производители одежды и обуви
Американская ассоциация производителей одежды и обуви (AAPA) в ответ на заявления Трампа выразила мнение, что тарифы не приносят пользы отрасли.
"Поскольку 97% одежды и обуви, которые мы носим, импортируются, и поскольку одежда и обувь уже являются отраслью с наиболее высокими тарифами в США, мы должны сосредоточиться на решениях, основанных на здравом смысле, которые могут сдвинуться с мертвой точки, — заявил президент AAPA Стив Ламар.
Он добавил, что увеличение тарифов будет означать только рост затрат на производство для американских производителей и повышение цен, что нанесет ущерб потребителям с низким уровнем дохода.
Тарифы Трампа повлияли на производство Skechers
Американо-бразильская инвестиционная группа 3G Capital заключила соглашение о приобретении американской обувной компании Skechers. Общая сумма составит $9,4 млрд, что явилось ответом обувного производителя на растущие риски, связанные с торговой политикой администрации Трампа.
Решение о продаже стало кульминацией кризиса, спровоцированного действиями администрации президента США Дональда Трампа. В мае Skechers отказалась от годового прогноза, сославшись на непредсказуемость торговой политики.
Производители обуви, размещающие основные мощности в Китае и Юго-Восточной Азии, понесли значительные убытки из-за тарифов, введенных Трампом, в частности, 145-процентной пошлины на импорт из Китая. В 2024 году 38% мировых продаж Skechers пришлись на США, в то время как производство преимущественно сосредоточено в Китае и Вьетнаме.