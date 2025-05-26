Трамп хоче, щоб в США виробляли танки, а не кросівки й футболки

Президент США Дональд Трамп заявив, що його тарифна політика спрямована на сприяння внутрішньому виробництву танків і технологічної продукції, а не кросівок і футболок.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами перед вильотом з Нью-Джерсі на борту Air Force One, Трамп висловив згоду з коментарями міністра фінансів Скотта Бессента, який зазначав, що США не обов'язково потрібна "процвітаюча текстильна промисловість".

"Ми не хочемо робити кросівки і футболки. Ми хочемо робити військову техніку. Ми хочемо робити великі речі. Ми хочемо робити штучний інтелект. Я не хочу робити футболки, якщо чесно. Я не хочу робити шкарпетки. Ми можемо робити це дуже добре в інших місцях. Ми хочемо виробляти мікросхеми, комп'ютери і багато інших речей, а також танки і кораблі", - наголосив Трамп.

Що кажуть виробники одягу та взуття

Американська асоціація виробників одягу та взуття (AAPA) у відповідь на заяви Трампа висловила думку, що тарифи не приносять користі галузі.

"Оскільки 97% одягу і взуття, які ми носимо, імпортуються, і оскільки одяг і взуття вже є галуззю з найбільш високими тарифами в США, ми повинні зосередитися на рішеннях, заснованих на здоровому глузді, які можуть зрушити з мертвої точки, - заявив президент AAPA Стів Ламар. -

Він додав, що збільшення тарифів означатиме лише зростання витрат на виробництво для американських виробників і підвищення цін, що завдасть шкоди споживачам з низьким рівнем доходу.

Тарифи Трампа вплинули на виробництво Skechers

Американо-бразильська інвестиційна група 3G Capital уклала угоду про придбання американської взуттєвої компанії Skechers. Загальна сума становитиме $9,4 млрд, що стало відповіддю взуттєвого виробника на зростаючі ризики, пов'язані з торговельною політикою адміністрації Трампа.

Рішення про продаж стало кульмінацією кризи, спровокованої діями адміністрації президента США Дональда Трампа. У травні Skechers відмовилася від річного прогнозу, пославшись на непередбачуваність торгової політики.

Виробники взуття, що розміщують основні потужності в Китаї та Південно-Східній Азії, зазнали значних збитків через тарифи, запроваджені Трампом, зокрема, 145-відсоткове мито на імпорт з Китаю. У 2024 році 38% світових продажів Skechers припали на США, тоді як виробництво переважно зосереджено в Китаї та В'єтнамі.