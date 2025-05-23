Ціни на iPhone можуть злетіти: Трамп погрожує Apple 25% митом

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що Apple доведеться сплачувати 25% мито, якщо компанія не вироблятиме телефони, що продаються в країні, на території Штатів.

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Як пише Delo.ua, про це передає Reuters.

"Я давно повідомив Тіма Кука з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які продаватимуться у Сполучених Штатах Америки, будуть виготовлені та зібрані у США, а не в Індії чи деінде. Якщо це не так, Apple повинна сплатити США тариф у розмірі щонайменше 25%", – написав Трамп у Truth Social.

Заява Трампа викликала негативну реакцію на фондових ринках. Після цього попередження акції Apple впали на 2,5% на премаркеті, що також потягло за собою ф'ючерси на фондові індекси США.

Apple довгий час перебувала під прицілом Трампа через його прагнення змусити американські компанії повернути виробництво до США та створити більше робочих місць на внутрішньому ринку. Наразі більшість iPhone Apple виробляє в Китаї, і в компанії немає виробництва смартфонів у Сполучених Штатах.

Як повідомляло агентство Reuters минулого місяця, Apple розглядає Індію як альтернативну виробничу базу на тлі тарифів Трампа на Китай, які викликали занепокоєння щодо ланцюга поставок та побоювання щодо зростання цін на iPhone.

Виробник iPhone заявив, що більшість його смартфонів, проданих у Сполучених Штатах, будуть вироблені в Індії у червневому кварталі.

Раніше технологічний гігант Apple зафрахтував вантажні рейси для переправки 600 тонн iPhone, або близько 1,5 мільйона, у США з Індії, намагаючись обійти мита президента Дональда Трампа.

Також повідомлялося, що корпорація Apple може перенести виробництво iPhone в США, але це збільшить вартість виготовлення пристрою, ціна може сягнути $3500. Також компанія зіткнеться зі значними логістичними проблемами.