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Цены на iPhone могут взлететь: Трамп грозит Apple 25% пошлиной
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Apple придется платить 25% пошлину, если компания не будет производить продающиеся в стране телефоны на территории Штатов.
Как пишет Delo.ua, об этом передает Reuters.
"Я давно сообщил Тима Кука из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединенных Штатах Америки, будут изготовлены и собраны в США, а не в Индии или где-либо. Если это не так, Apple должна оплатить США тариф в размере не менее 25%", — написал Трамп в Truth Social.
Заявление Трампа вызвало отрицательную реакцию на фондовых рынках. После этого предупреждения акции Apple упали на 2,5% на премаркете, что также повлекло за собой фьючерсы на фондовые индексы США.
Apple долгое время находилась под прицелом Трампа из-за его стремления заставить американские компании вернуть производство в США и создать больше рабочих мест на внутреннем рынке. В настоящее время большинство iPhone Apple производит в Китае, и у компании нет производства смартфонов в Соединенных Штатах.
Как сообщало агентство Reuters в прошлом месяце, Apple рассматривает Индию как альтернативную производственную базу на фоне тарифов Трампа на Китай, которые вызвали беспокойство по поводу цепи поставок и опасения по росту цен на iPhone.
Производитель iPhone заявил, что большинство его смартфонов, проданных в Соединенных Штатах, будут произведены в Индии в июньском квартале.
Ранее технологический гигант Apple зафрахтовал грузовые рейсы для переправки 600 тонн iPhone, или около 1,5 миллиона, в США из Индии, пытаясь обойти пошлины президента Дональда Трампа .
Также сообщалось, что корпорация Apple может перенести производство iPhone в США, но это увеличит стоимость изготовления устройства, цена может достичь 3500 долларов. Также компания столкнется со значительными логистическими проблемами.