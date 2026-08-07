Трамп заявил, что США не имеют дефицита ракет и отметил масштабы помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть значительные запасы вооружения, хотя продолжают их наращивать. По его словам, часть американских резервов была израсходована из-за масштабной военной помощи Украине во время администрации Джо Байдена, однако в настоящее время США активно восстанавливают свои запасы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент США.

Почему США пополняют запасы оружия

Отвечая на вопрос дополнительного бюджетного запроса на 21 млрд долларов для пополнения запасов вооружения, Трамп отметил, что потребность в новом оружии остается постоянной. По его словам, США должны поддерживать достаточный уровень военных ресурсов даже при наличии значительных запасов.

Президент США заявил, что во время администрации его предшественника Джо Байдена Украине было передано большое количество американского вооружения безвозмездно. Трамп подчеркнул, что после этого его команда работала по восстановлению и увеличению военных запасов страны.

По словам американского президента, США имеют отдельные виды вооружения и боеприпасов в больших объемах, в то время как запасы некоторых других позиций нуждаются в регулярном пополнении. Он добавил, что производство и восстановление запасов продолжается каждый день.

Ранее сообщалось, что Украина совместно с американской оборонной компанией Raytheon будет производить перехватчики для систем Patriot. Это одно из ключевых средств противовоздушной обороны, используемых Украиной для защиты от российских атак.

Заметим, обещание президента США Дональда Трампа позволить Украине производить ракеты Patriot является важным политическим сигналом для Киева, но не решит проблему дефицита ракет в краткосрочной перспективе. По оценкам экспертов по обороне, запуск такого производства может занять минимум год или больше.