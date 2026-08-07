Трамп заявив, що США не мають дефіциту ракет і наголосив на масштабах допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають значні запаси озброєння, хоча продовжують їх нарощувати. За його словами, частину американських резервів було витрачено через масштабну військову допомогу Україні під час адміністрації Джо Байдена, однак нині США активно відновлюють свої запаси.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент США.

Чому США поповнюють запаси зброї

Відповідаючи на запитання щодо додаткового бюджетного запиту на 21 млрд доларів для поповнення запасів озброєння, Трамп зазначив, що потреба у новій зброї залишається постійною. За його словами, США мають підтримувати достатній рівень військових ресурсів, навіть попри наявність значних запасів.

Президент США заявив, що під час адміністрації його попередника Джо Байдена Україні було передано велику кількість американського озброєння безоплатно. Трамп наголосив, що після цього його команда працювала над відновленням і збільшенням військових запасів країни.

За словами американського президента, США мають окремі види озброєння та боєприпасів у великих обсягах, тоді як запаси деяких інших позицій потребують регулярного поповнення. Він додав, що виробництво та відновлення запасів триває щодня.

Раніше повідомлялось, що Україна спільно з американською оборонною компанією Raytheon вироблятиме перехоплювачі для систем Patriot. Це один із ключових засобів протиповітряної оборони, які Україна використовує для захисту від російських атак.

Зауважимо, обіцянка президента США Дональда Трампа дозволити Україні виробляти ракети Patriot є важливим політичним сигналом для Києва, але не вирішить проблему дефіциту ракет у короткостроковій перспективі. За оцінками експертів з оборони, запуск такого виробництва може зайняти щонайменше рік або більше.