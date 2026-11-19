Антимонопольный комитет оштрафовал четыре компании на 12,78 млн грн за сговор во время тендеров Харьковоблэнерго. Нарушения касались закупок трансформаторов и счетчиков с общей ожидаемой стоимостью почти 499,2 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

Соответствующие решения АМКУ принял 19 ноября 2026 г. по результатам рассмотрения двух дел о нарушении законодательства по защите экономической конкуренции.

В первом случае Комитет установил антиконкурентный сговор между ООО "ЭК "Энерго-Тайм" и ООО "Дженерал Энерджи Украина". Компании согласовывали поведение во время тендера на закупку трансформаторов с ожидаемой стоимостью 333,74 млн грн.

В другом деле нарушения обнаружили при закупке счетчиков на 165,47 млн грн. По выводам АМКУ, ООО "Харьковский электротехнический завод "Энергомира" и ООО "Электроинжиниринг" не действовали как независимые участники торгов, а координировали свои действия, чтобы устранить конкуренцию между собой.

В ходе расследований антимонопольный орган выявил признаки совместной подготовки тендерных предложений, согласования экономических интересов и координированного ведения хозяйственной деятельности. Совокупность этих обстоятельств явилась основанием для заключения о совершении антиконкурентных согласованных действий.

По результатам рассмотрения дел АМКУ оштрафовал компании:

ООО "ЭК "Энерго-Тайм" и ООО "Дженерал Энерджи Украина" - на общую сумму 2,12 млн грн;

ООО "Харьковский электротехнический завод "Энергомира" и ООО "Электроинжиниринг" - на 10,66 млн грн.

Отдельно в Комитете напомнили о последствиях привлечения к ответственности за сговор на торгах. Согласно Закону Украины "О публичных закупках", компании, которые за последние три года получили такое наказание за искажение результатов тендеров, могут быть отстранены от участия в публичных закупках.

Сведения о нарушителях АМКУ публикует в специальном сводном списке за 2026 год.

Напомним, ранее сообщалось, что АМКУ оштрафовал производителя диетической добавки более чем на 1,6 млн грн за обманчивую рекламу. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Ананта Медикеар Украина" на 1660972 грн за распространение обманчивой информации о свойствах диетической добавки "Лив-Кер".