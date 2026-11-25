За январь-октябрь 2026 местные бюджеты Украины получили 362,3 млн грн туристического сбора. Это на 28,5%, или 80,4 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего средств поступило в бюджеты Львовской области и Киева.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы Украины.

В прошлом году за десять месяцев поступления от туристического сбора составили 281,9 млн. грн.

Какие регионы получили больше всего туристического сбора

Лидером по сумме поступлений стала Львовская область, где местные бюджеты получили 66,5 млн. грн. туристического сбора.

Второе место занял Киев с показателем 61,4 млн. грн. В бюджеты Ивано-Франковской области поступило 49,6 млн грн, а Черкасской - 34,4 млн грн.

В целом, эти четыре региона обеспечили 211,9 млн грн, или около 58,5% всех поступлений от туристического сбора в Украине.

Кто платит туристический сбор и сколько

Туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, временно проживающие в гостиницах, хостелах, усадьбах и других местах размещения.

Начисляют и перечисляют средства в местные бюджеты предприниматели и компании, предоставляющие услуги временного проживания.

Ставки сбора устанавливаются местными советами за каждые сутки проживания одного человека. Для украинских туристов они могут составлять до 0,5% от минимальной заработной платы, а для иностранцев и лиц без гражданства — до 5%.

Поступления от туристического сбора пополняют бюджеты общин и могут использоваться для развития туристической инфраструктуры, благоустройства общественных пространств и улучшения отдыха.

Напомним, за девять месяцев 2026 года местные бюджеты Украины получили 287,22 миллиона гривен туристического сбора. Это на 23% (или на 53 млн грн) больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и почти вдвое превышает показатели до начала полномасштабного вторжения.