У "Дії" появилась новая военная облигация "Симеиз": какая цена и доходность

В "Дії" стала доступна новая военная облигация "Симеиз" стоимостью от 1003,3 грн и доходностью от 15%. Дата выплаты по ней – 15 сентября 2027 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Дії".

Приобрести облигацию можно непосредственно в приложении, выбрав количество бумаг и одного из доступных партнеров.

Военные облигации являются разновидностью государственных ценных бумаг. Привлеченные от их продажи средства используются государством для финансирования бюджета, в том числе оборонных нужд.

За все время украинцы приобрели через "Дію" более 34,4 млн. военных облигаций на общую сумму свыше 35,7 млрд. грн.

Для людей таковой инструмент дозволяет вкладывать средства в государственные ценные бумаги и получать определенный доход после их погашения.

По состоянию на начало сентября физические лица уже владели военными ОВГЗ на 109,7 млрд грн в эквиваленте. Годом ранее их портфель составил 78,7 млрд. грн.