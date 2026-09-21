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У "Дії" з’явилася нова військова облігація "Сімеїз": яка ціна та дохідність

нова військова облігація
Нова військова облігація

У "Дії" стала доступна нова військова облігація "Сімеїз" вартістю від 1003,3 грн і дохідністю від 15%. Дата виплати за нею — 15 вересня 2027 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Дії".

Придбати облігацію можна безпосередньо у застосунку, обравши кількість паперів та одного з доступних партнерів.

Військові облігації є різновидом державних цінних паперів. Залучені від їх продажу кошти використовуються державою для фінансування бюджету, зокрема оборонних потреб.

За весь час українці придбали через "Дію" понад 34,4 млн військових облігацій на загальну суму понад 35,7 млрд грн.

Для громадян такий інструмент дозволяє вкладати кошти у державні цінні папери й отримувати визначений дохід після їх погашення.

Додамо, станом на початок вересня фізичні особи вже володіли військовими ОВДП на 109,7 млрд грн в еквіваленті. Роком раніше їхній портфель становив 78,7 млрд грн.

Автор:
Тетяна Гойденко

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