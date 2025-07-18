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У Трампа обнаружили хроническую болезнь: что говорят врачи

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Белый дом

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп прошел медицинское обследование из-за незначительного отека ног и синяков на руке Врачи диагностировали у 79-летнего президента хроническую венозную недостаточность.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Hill.

Как объясняют врачи, эта патология возникает, когда вены нижних конечностей теряют способность эффективно возвращать кровь к сердцу, вследствие чего застаивается кровь в ногах.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт отметила, что никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний обнаружено не было.

В ходе брифинга она зачитала официальный отчет личного врача президента США Шона Барбабеллы, в которой отмечено, что Трамп прошел комплексное сосудистое обследование, в том числе ультразвуковое исследование и эхокардиограмму. Сердце президента функционирует нормально, признаки сердечной или почечной недостаточности не зафиксированы.

Кроме того, на недавних фотографиях были видны синяки на тыльной стороне одной из рук президента. Врач Трампа объяснил, что эти следы - незначительное повреждение мягких тканей от "частого рукопожатия" и регулярное употребление аспирина.

Ливитт также заявила, что Трамп не испытывает никакого дискомфорта, а вопрос лечения остается в компетенции врача президента.

В апреле этого года Трамп уже проходил ежегодный медосмотр, после которого врачи признали его в "отличном" физическом и когнитивном состоянии, полностью пригодным для выполнения обязанностей главы государства.

К моменту завершения своего второго президентского срока Трампу исполнится 82 года — это сделает его самым старшим президентом в истории США.

Напомним, у бывшего президента США Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты. Его семья рассматривает варианты лечения.

Автор:
Светлана Манько