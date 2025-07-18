У Трампа виявили хронічну хворобу: що кажуть лікарі

Білий дім повідомив, що президент США Дональд Трамп пройшов медичне обстеження через незначний набряк ніг та синці на руці. Лікарі діагностували у 79-річного президента хронічну венозну недостатність. Ця хвороба поширена серед літніх людей.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Hill.

Як пояснюють лікарі, ця патологія виникає, коли вени нижніх кінцівок втрачають здатність ефективно повертати кров до серця, внаслідок чого кров застоюється в ногах.

Прес-секретарка Білого дому Каролін Лівітт зауважила, що жодних ознак тромбозу глибоких вен або артеріальних захворювань виявлено не було.

Під час брифінгу вона зачитала офіційний звіт особистого лікаря президента США Шона Барбабелли, у якій зазначено, що Трамп пройшов комплексне судинне обстеження, зокрема ультразвукове дослідження та ехокардіограму. Серце президента функціонує нормально, ознак серцевої чи ниркової недостатності не зафіксовано.

Окрім того, на нещодавніх фотографіях було видно синці на тильній стороні однієї з рук президента. Лікар Трампа пояснив, що ці сліди — незначне пошкодження м’яких тканин від "частого рукостискання" та регулярного вживання аспірину.

Лівітт також заявила, що Трамп не відчуває жодного дискомфорту, а питання лікування залишається в компетенції лікаря президента.

У квітні цього року Трамп вже проходив щорічний медогляд, після якого лікарі визнали його у "відмінному" фізичному та когнітивному стані, повністю придатним для виконання обов’язків глави держави.

На момент завершення свого другого президентського терміну Трампу виповниться 82 роки — це зробить його найстаршим президентом в історії США.

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