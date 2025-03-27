У Трампа рассматривают подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что потенциальное подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT будет зависеть от дальнейших действий российских властей.

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Об этом он сказал в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос, приемлемы ли США условия, выдвигаемые Россией для перемирия в Черном море, Бессент подчеркнул, что все требования РФ "находятся на рассмотрении".

"От дальнейших действий российского руководства зависит, будут ли санкции усилены или ослаблены. И президент Дональд Трамп, по моему мнению, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах", — подчеркнул министр финансов США.

В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что условия России относительно договоренности о режиме тишины в Черном море включают снятие европейских санкций.

"Очевидно, что после нашей встречи россияне детализировали ряд условий, которые они хотят видеть выполненными для того, чтобы двигаться дальше. Некоторые из них касаются санкций, которые ввел не Вашингтон, а Европейский Союз. Поэтому сейчас мы собираем информацию. Мы проанализируем предложения, чтобы лучше понять, что именно хочет Россия в обмен на перемирие", - сказал Рубио.

Он добавил, что затем российскую позицию представят Трампу, который должен предпринять дальнейшие шаги Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон изучает условия России по перемирию в Черном море.

Среди российских требований было снятие санкций с "Россельхозбанка ", российских производителей и экспортеров продовольствия, а также судов, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают план потенциального ослабления санкций против России, поскольку Трамп стремится возобновить связи с Москвой и остановить войну в Украине.