Убытков почти на миллиард гривен: в Закарпатье разоблачена схема незаконной добычи ископаемых

Под Ужгородом разоблачена схема незаконной добычи андезита, которая нанесла государству более 949,8 млн грн ущерба и привела к уничтожению 10 га леса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По его словам, в 2024 году предприятие получило разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения площадью 59 гектаров, однако приступило к промышленной добыче.

Вред окружающей среде и объемы добычи

Для обеспечения работы карьера было уничтожено около 10 гектаров леса. Земли лесного фонда использованы для прокладки 2,6 км линий электропередач и установки 52 опор.

Добыча породы производилась взрывным способом без оценки воздействия на окружающую среду. Следствие зафиксировало 13 фактов буровзрывных работ. В общей сложности незаконно добыто около 417 тыс. кубометров полезных ископаемых.

Финансовые нарушения и убытки

Согласно налоговой отчетности, предприятие реализовало более 774 тысяч тонн андезита. Также выявлено 353 тысячи тонн неучтенной продукции стоимостью около 247 млн грн, которую продавали за наличные. Судебные экспертизы установили, что общий ущерб государству составляет более 949,8 млн грн.

В ходе расследования зафиксированы разговоры фигурантов о продолжении пользования участком, несмотря на иски прокуратуры и упоминания о Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины.

"Механизм ВСК и дальше должен оставаться инструментом установления истины, а не становиться прикрытием для предприятия, чья деятельность нанесла государству почти миллиардный ущерб", — отметил Кравченко.

По данным следствия, к деятельности причастны:

депутат Закарпатского областного совета (соучредитель общества);

директор предприятия;

главный инженер;

директор другой компании, по которой реализовывали андезит.

Четверым участникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 240 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании мер. Следствие по делу продолжается.

Что такое андезит?

Андезит – это магматическая вулканическая горная порода серого, темно-серого или черного цвета с мелкозернистой структурой. Она образуется вследствие застывания лавы во время извержения вулканов и промежуточна по составу между базальтом и дацитом.

Сферы использования андезита:

строительство — изготовление щебня , бутового камня да плитки для облицовка фасадов и цоколей ;

промышленность — ​ производство кислотоупорных материалов , кирпича да емкостей для химических предприятий ;

дорогие ​ работы — добавление к состав асфальтобетона да формирование железнодорожного балласта ;

б лагоустройство ​ — мощение дорожек , ландшафтный дизайн и создание изделиями с камня .

Напомним, в июле прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении трем участникам организованной группы, которые в течение трех лет незаконно добывали песок в Тернопольской области и отмывали средства из-за подконтрольного бизнеса.