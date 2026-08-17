Збитків майже на мільярд гривень: на Закарпатті викрито схему незаконного видобутку копалин

Під Ужгородом викрито схему незаконного видобутку андезиту, яка завдала державі понад 949,8 млн грн збитків та призвела до знищення 10 га лісу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, у 2024 році підприємство отримало дозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища площею 59 гектарів, однак розпочало промисловий видобуток.

Шкода довкіллю та обсяги видобутку

Для забезпечення роботи кар’єру було знищено близько 10 га лісу. Землі лісового фонду використано для прокладання 2,6 км ліній електропередач та встановлення 52 опор.

Видобуток породи здійснювався вибуховим способом без оцінки впливу на довкілля. Слідство зафіксувало 13 фактів буровибухових робіт. Загалом незаконно видобуто близько 417 тис. кубометрів корисних копалин.

Фінансові порушення та збитки

Згідно з податковою звітністю, підприємство реалізувало понад 774 тисяч тонн андезиту. Також виявлено 353 тисяч тонн необлікованої продукції вартістю близько 247 млн грн, яку продавали за готівку. Судові експертизи встановили, що загальні збитки державі становлять понад 949,8 млн грн.

Під час розслідування зафіксовано розмови фігурантів про продовження користування ділянкою попри позови прокуратури та згадки про Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України.

"Механізм ТСК і надалі має залишатися інструментом встановлення істини, а не ставати прикриттям для підприємства, чия діяльність завдала державі майже мільярдних збитків", — зазначив Кравченко.

За даними слідства, до діяльності причетні:

депутат Закарпатської обласної ради (співзасновник товариства);

директор підприємства;

головний інженер;

директор іншої компанії, через яку реалізовували андезит.

Чотирьом учасникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 240 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Слідство у справі триває.

Що таке андезит?

Андезит — це магматична вулканічна гірська порода сірого, темно-сірого або чорного кольору з дрібнозернистою структурою. Вона утворюється внаслідок застигання лави під час виверження вулканів і є проміжною за складом між базальтом та дацитом.

Сфери використання андезиту наступні:

будівництво — виготовлення щебеню , бутового каменю та плитки для облицювання фасадів і цоколів ;

п ромисловість — виробництво кислототривких матеріалів , цегли та ємностей для хімічних підприємств ;

д орожні роботи — додавання до складу асфальтобетону та формування залізничного баласту ;

б лагоустрій — мощення доріжок , ландшафтний дизайн і створення виробами з каменю .

Нагадаємо, у липні прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи, які впродовж трьох років незаконно видобували пісок на Тернопільщині та відмивали кошти через підконтрольний бізнес.