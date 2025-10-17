Удар по богатым мигрантам: Италия пересматривает налоговые льготы

Италия планирует повысить единый налог для переезжающих в страну состоятельных иностранцев на 50% — до 300 тысяч евро. Инициатива, ожидающая одобрения парламента, может стать серьезным ударом для богатых экспатов, выбиравших Италию из-за более низких налоговых ставок по сравнению с другими европейскими странами.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Financial Times.

Италия пересматривает налоговые льготы

В последнее десятилетие, особенно в Милане, Италия стала популярным местом для богатых мигрантов благодаря высокому качеству жизни и возможности платить фиксированный налог на иностранные доходы. Однако эта схема вызвала критику среди местных жителей, считающих, что она способствует росту цен на недвижимость и дефициту жилья.

Проект повышения налога включен в бюджет Италии на 2026 год, одновременно предусматривающий снижение налогов для работников с низким и средним уровнем дохода.

В прошлом году правительство Мелони уже повышало этот фиксированный налог до 200 тысяч евро для вновь прибывших. Согласно действующим правилам, новые резиденты или итальянцы, вернувшиеся после минимум девяти лет проживания за границей, могут в течение 15 лет уплачивать фиксированный налог в 200 тысяч евро в год и быть освобождены от налога на наследство с иностранных активов.

Какие могут быть последствия

Предлагаемое повышение единого налога для состоятельных иностранцев в Италии может уменьшить привлекательность страны для экспатов, ранее выбиравших ее из-за благоприятных налоговых условий.

Альтернативными направлениями остаются ОАЭ, где нет налога на доходы физических лиц, а также Монако и Швейцария, где богатые иностранцы могут заключать индивидуальные соглашения по налогообложению доходов и богатству.

Такие изменения могут повлиять на решения миллиардеров и владельцев крупных капиталов по переезду и инвестициям.

Напомним, украинцы вошли в топ-10 иностранных покупателей недвижимости в Болгарии. Чаще покупают объекты на побережье Черного моря и в горных регионах, популярных для зимнего туризма.