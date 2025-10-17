Запланована подія 2

Удар по заможних мігрантах: Італія переглядає податкові пільги

Італія підвищує податки для експатів / Freepik

Італія планує підвищити єдиний податок для заможних іноземців, які переїжджають до країни, на 50% — до 300 тисяч євро. Ініціатива, що очікує схвалення парламенту, може стати серйозним ударом для багатих експатів, які обирали Італію через нижчі податкові ставки порівняно з іншими європейськими країнами.

Як пише Delo.ua, про це інформує Financial Times.

Італія переглядає податкові пільги

Протягом останнього десятиліття, особливо в Мілані, Італія стала популярним місцем для багатих мігрантів завдяки високій якості життя та можливості сплачувати фіксований податок на іноземні доходи. Однак ця схема викликала критику серед місцевих жителів, які вважають, що вона сприяє зростанню цін на нерухомість і дефіциту житла.

Проєкт підвищення податку включено до бюджету Італії на 2026 рік, який одночасно передбачає зниження податків для працівників із низьким та середнім рівнем доходу.

Минулого року уряд Мелоні вже підвищував цей фіксований податок до 200 тисяч євро для новоприбулих. Згідно з чинними правилами, нові резиденти або італійці, що повернулися після щонайменше дев’яти років проживання за кордоном, можуть протягом 15 років сплачувати фіксований податок у 200 тисяч євро на рік і бути звільненими від податку на спадщину з іноземних активів.

Які можуть бути наслідки

Запропоноване підвищення єдиного податку для заможних іноземців в Італії може зменшити привабливість країни для експатів, які раніше обирали її через сприятливі податкові умови.

Альтернативними напрямками залишаються ОАЕ, де немає податку на доходи фізичних осіб, а також Монако та Швейцарія, де багаті іноземці можуть укладати індивідуальні угоди щодо оподаткування доходів і багатства.

Такі зміни можуть вплинути на рішення мільярдерів і власників великих капіталів щодо переїзду та інвестицій.

Нагадаємо, українці увійшли до топ-10 іноземних покупців нерухомості в Болгарії. Найчастіше купують об’єкти на узбережжі Чорного моря і в гірських регіонах, популярних для зимового туризму.

Автор:
Ольга Опенько