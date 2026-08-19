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Удар по распределительному центру EVA: в компании рассказали, ожидать ли дефицита товаров

EVA
EVA обеспечит бесперебойную работу сети после атаки на распределительный центр в Броварах / EVA

Сеть EVA завершила первоначальную оценку влияния российской атаки на распределительный центр в Броварах. Несмотря на повреждение объекта, перебоев в работе магазинов не ожидается.

Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что после первичной оценки ситуации команда EVA оперативно перестроила логистические процессы и наладила координацию с партнерами по поставкам товаров. Это позволит избежать системных перебоев с наличием товаров в магазинах сети.

В компании сообщили, что Интернет-магазин EVA.UA также продолжает принимать и выполнять заказы. С клиентами, на чьи заказы повлияла ситуация, взаимодействуют сотрудники контакт-центра.

"Наша команда продолжает оценивать последствия атаки и принимать все необходимые меры для стабильной работы сети", - подчеркнули в компании.

Напомним, утром 18 августа в результате российской атаки произошло попадание в распределительный центр сети EVA в Броварах Киевской области.

Логистический комплекс EVA в Броварах включал склад для обслуживания розничной сети (площадь около 22 000 м²) и склад e-commerce (площадь около 21 000 м²). Объекта компания приобрела у Dragon Capital. Общий объем инвестиций в модернизацию распределительного центра составлял около 41,8 млн. грн. с НДС.

Eva (ООО "РУШ") является ведущей в Украине сетью магазинов красоты и здоровья. Сеть имеет более 1000 филиалов.

Автор:
Светлана Манько

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