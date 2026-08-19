Удар по розподільчому центру мережі EVA: в компанії розповіли, чи очікувати дефіциту товарів

Мережа EVA завершила первинну оцінку впливу російської атаки на розподільчий центр у Броварах. Попри пошкодження об’єкта, перебоїв у роботі магазинів не очікується.

Про це Delo.ua повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що після первинної оцінки ситуації команда EVA оперативно перебудувала логістичні процеси та налагодила координацію з партнерами щодо постачання товарів. Це дасть змогу уникнути системних перебоїв із наявністю товарів у магазинах мережі.

В компанії повідомили, що інтернет-магазин EVA.UA також продовжує приймати та виконувати замовлення. З клієнтами, на чиї замовлення вплинула ситуація, взаємодіють співробітники контакт-центру.

"Наша команда продовжує оцінювати наслідки атаки та вживати всіх необхідних заходів для стабільної роботи мережі", - наголосили в компанії.

Нагадуємо, вранці 18 серпня внаслідок російської атаки сталося влучання в розподільчий центр мережі EVA у Броварах Київської області.

Логістичний комплекс EVA у Броварах включав склад для обслуговування роздрібної мережі (площею близько 22 000 м²) та склад e-commerce (площею близько 21 000 м²). Об’єкта компанія придбала у Dragon Capіtal. Загальний обсяг інвестицій у модернізацію розподільчого центру складав близько 41,8 млн грн з ПДВ.

Eva (ТОВ "РУШ") є провідною в Україні мережею магазинів краси та здоров'я. Мережа має понад 1000 філій.