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Удар по розподільчому центру мережі EVA: в компанії розповіли, чи очікувати дефіциту товарів

EVA
EVA забезпечить безперебійну роботу мережі після атаки на розподільчий центр у Броварах / EVA

Мережа EVA завершила первинну оцінку впливу російської атаки на розподільчий центр у Броварах. Попри пошкодження об’єкта, перебоїв у роботі магазинів не очікується.

Про це Delo.ua повідомили у пресслужбі компанії. 

Зазначається, що після первинної оцінки ситуації команда EVA оперативно перебудувала логістичні процеси та налагодила координацію з партнерами щодо постачання товарів. Це дасть змогу уникнути системних перебоїв із наявністю товарів у магазинах мережі. 

В компанії повідомили, що інтернет-магазин EVA.UA також продовжує приймати та виконувати замовлення. З клієнтами, на чиї замовлення вплинула ситуація, взаємодіють співробітники контакт-центру. 

"Наша команда продовжує оцінювати наслідки атаки та вживати всіх необхідних заходів для стабільної роботи мережі", - наголосили в компанії.

Нагадуємо, вранці 18 серпня внаслідок російської атаки сталося влучання в розподільчий центр мережі EVA у Броварах Київської області.  

Логістичний комплекс EVA у Броварах включав склад для обслуговування роздрібної мережі (площею близько 22 000 м²) та склад e-commerce (площею близько 21 000 м²). Об’єкта компанія придбала у Dragon Capіtal. Загальний обсяг інвестицій у модернізацію розподільчого центру складав близько 41,8 млн грн з ПДВ.

Eva (ТОВ "РУШ") є провідною в Україні мережею магазинів краси та здоров'я. Мережа має понад 1000 філій.

Автор:
Світлана Манько

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