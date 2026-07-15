Удар украинских дронов полностью остановил работу большого НПЗ в Башкортостане

Российский нефтехимический комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане, являющийся одним из крупнейших в стране, полностью остановил переработку нефти и газового конденсата после успешной атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

По данным издания, в результате удара беспилотников серьезные повреждения получили и были вынуждены остановлены обе установки первичной переработки нефти.

Кроме этого, разрушения подверглись отдельным установкам вторичной переработки и другому важному технологическому оборудованию предприятия.

Какие установки повреждены и сколько будет продолжаться ремонт

Источники агентства детализировали перечень пораженных мощностей нефтеперерабатывающего гиганта:

Установка первичной перегонки CDU-6 мощностью 17140 тонн сырья в сутки;

Установка CDU-4 способна ежесуточно перерабатывать до 11 430 тонн нефти и газового конденсата.

По оценкам специалистов, восстановление и ремонт поврежденного оборудования представляет собой сложный процесс, который может затянуться на несколько недель или даже месяцев.

В то же время местный губернатор подтвердил факт атаки на предприятие, однако озвучил более оптимистичный для РФ сценарий, заявив, что завод якобы сможет вернуться в привычный режим работы уже через несколько дней.

Значение завода для топливного рынка РФ

Нефтехимический комплекс в Салавате играет критически важную роль в топливной инфраструктуре страны-агрессора. Он специализируется на выпуске автомобильного бензина, дизельного горючего, авиационного керосина, а также сжиженного керосина, бутилового спирта, полиэтилена, полистирола и аммиака.

Согласно отраслевым данным, по итогам 2024 года предприятие переработало около 7,2 млн тонн нефти, что эквивалентно почти 2,7% от общего объема нефтепереработки в РФ. Тогда завод произвел:

2,5 миллиона тонн дизельного горючего;

1,5 миллиона тонн автомобильного бензина;

700 000 тонн мазута.

Напомним, еще один крупный НПЗ в России остановил работу после атаки украинских дронов. Сызранский нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть", расположенный в Самарской области, полностью остановил переработку сырья в результате успешного налета БПЛА.