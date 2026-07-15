Удар українських дронів повністю зупинив роботу великого НПЗ у Башкортостані

Російський нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані, який є одним із найбільших у країні, повністю зупинив переробку нафти та газового конденсату після успішної атаки українських безпілотників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

За даними видання, внаслідок удару безпілотників серйозних пошкоджень зазнали та були вимушено зупинені обидві установки первинної переробки нафти.

Окрім цього, руйнувань зазнали окремі установки вторинної переробки та інше важливе технологічне обладнання підприємства.

Які установки пошкоджено та скільки триватиме ремонт

Джерела агентства деталізували перелік уражених потужностей нафтопереробного гіганта:

Установка первинної перегонки CDU-6 потужністю 17 140 тонн сировини на добу;

Установка CDU-4, здатна щодоби переробляти до 11 430 тонн нафти та газового конденсату.

За оцінками фахівців, відновлення та ремонт пошкодженого обладнання є складним процесом, який може затягнутися на кілька тижнів або навіть місяців.

Водночас місцевий губернатор підтвердив факт атаки на підприємство, проте озвучив значно оптимістичніший для РФ сценарій, заявивши, що завод нібито зможе повернутися до звичного режиму роботи вже за кілька днів.

Значення заводу для паливного ринку РФ

Нафтохімічний комплекс у Салаваті відіграє критично важливу роль у паливній інфраструктурі країни-агресора. Він спеціалізується на випуску автомобільного бензину, дизельного пального, авіаційного гасу, а також скрапленого гасу, бутилового спирту, поліетилену, полістиролу та аміаку.

Згідно з галузевими даними, за підсумками 2024 року підприємство переробило близько 7,2 мільйона тонн нафти, що еквівалентно майже 2,7% від загального обсягу нафтопереробки в РФ. Тоді завод виробив:

2,5 мільйона тонн дизельного пального;

1,5 мільйона тонн автомобільного бензину;

700 000 тонн мазуту.

Нагадаємо, ще один великий НПЗ у Росії зупинив роботу після атаки українських дронів. Сизранський нафтопереробний завод компанії "Роснефть", розташований у Самарській області, повністю зупинив переробку сировини внаслідок успішного нальоту БпЛА.