Удары по НПЗ и портам: добыча нефти в России упала до рекордного минимума

Добыча сырой нефти в России в августе существенно сократилась, увеличив отставание страны от согласованных квот ОПЕК+. Причиной стало усиление украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и экспортной инфраструктуре РФ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

В прошлом месяце в России добывалось в среднем 8,718 млн баррелей в сутки. Это на 160 тысяч баррелей в день меньше уточненного показателя июля и стало самым глубоким месячным падением с начала сокращения добычи в декабре. Суточная добыча оказалась на 1,17 млн баррелей ниже уровня, предусмотренного соглашением с союзниками по ОПЕК+.

Последствия атак на НПЗ и порты

Падение добычи демонстрирует сильное давление на российскую нефтяную отрасль после серии ударов по Черному и Балтийскому морям:

Снижение переработки: удары заставили заводы сократить объемы переработки нефти, тогда как направить высвободившееся сырье на экспорт российские компании не смогли из-за логистических ограничений;

Удары по заводам: в августе украинские силы атаковали нефтеперерабатывающие предприятия не менее 22 раз. Поэтому правительство РФ продлило запрет на экспорт дизельного горючего на сентябрь, а отдельные регионы возобновили нормирование продажи бензина;

Атаки на черноморский хаб: целями ударов также становились суда и инфраструктура в южных портах РФ, в частности, в Новороссийске, который является ключевым узлом экспорта нефти из Черного моря.

Из-за уменьшения объемов внутренней переработки правительство РФ уже ожидает общего снижения добычи нефти по итогам года по сравнению с предыдущими прогнозами.

Напомним, также Россия прекратила добычу газа в Черном море из-за ударов ВСУ. Предприятие "Черноморнефтегаз" в оккупированном Крыму потеряло статус системообразующего из-за фактического сворачивания работ на шельфе после украинских атак.