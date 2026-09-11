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Удари по НПЗ і портах: видобуток нафти в Росії впав до рекордного мінімуму

Видобуток нафти
Видобуток нафти в Росії впав до рекордного мінімуму / Depositphotos

Видобуток сирої нафти в Росії у серпні суттєво скоротився, збільшивши відставання країни від узгоджених квот ОПЕК+. Причиною стало посилення українських ударів по нафтопереробних заводах та експортній інфраструктурі РФ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Минулого місяця в Росії видобували в середньому 8,718 млн барелів на добу. Це на 160 тисяч барелів на день менше за уточнений показник липня і стало найглибшим місячним падінням з початку скорочення видобутку в грудні. Добовий видобуток виявився на 1,17 млн барелів нижчим за рівень, передбачений угодою із союзниками по ОПЕК+.

Наслідки атак на НПЗ та порти

Падіння видобутку демонструє сильний тиск на російську нафтову галузь після серії ударів на Чорному та Балтійському морях:

  • Зниження переробки: удари змусили заводи скоротити обсяги переробки нафти, тоді як спрямувати вивільнену сировину на експорт російські компанії не змогли через логістичні обмеження;
  • Удари по заводах: у серпні українські сили атакували нафтопереробні підприємства щонайменше 22 рази. Через це уряд РФ продовжив заборону на експорт дизельного пального на вересень, а окремі регіони відновили нормування продажу бензину;
  • Атаки на чорноморський хаб: цілями ударів також ставали судна та інфраструктура в південних портах РФ, зокрема в Новоросійську, який є ключовим вузлом експорту нафти з Чорного моря.

Через зменшення обсягів внутрішньої переробки уряд РФ вже очікує загального зниження видобутку нафти за підсумками року порівняно з попередніми прогнозами.

Нагадаємо, також Росія припинила видобуток газу в Чорному морі через удари ЗСУ. Підприємство "Чорноморнафтогаз" в окупованому Криму втратило статус системоутворювального через фактичне згортання робіт на шельфі після українських атак.

Автор:
Максим Кольц

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