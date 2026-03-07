Угрозы Орбана по поводу транзита: насколько это ударит по агроэкспорту Украины

Возможное ограничение транзита через Венгрию не повлияет на украинский агроэкспорт, ведь этот маршрут обеспечивает лишь 1,5% поставок. В то же время, альтернативное направление через Румынию имеет в 7-10 раз больше пропускную способность.

Об этом Delo.ua сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (УАР) Денис Марчук, комментируя обострение отношений с Венгрией и угрозы премьер-министра Виктор Орбан о прекращении транзита через его страну важных для Украины товаров.

По словам Марчука, эти заявления больше политические, чем экономические и связаны, в частности, с внутренней предвыборной кампанией Орбана.

"Там недавно вышла даже брошюра кандидата Орбана о том, что ЕС угрожает украинскому аграрному сектору", - отметил зампред ВАР.

Реальные цифры транзита через Венгрию

Украина ежегодно экспортирует около 48-50 млн тонн аграрной продукции, напомнил Марчук. В то же время, доля транзита через Венгрию минимальна.

Через Венгрию проходит только:

свыше 500 тыс. тонн по железной дороге;

около 150-180 тыс. тонн зерновых автомобилей.

"То есть вместе это не более 700 тысяч тонн в год по сухопутному маршруту. Это примерно 1,5% от общего экспорта", - подчеркнул эксперт.

Критично ли это для Украины

Марчук подчеркнул, что это не критично и можно заменить другими маршрутами.

В настоящее время около 95% украинского экспорта идет по морю, в том числе на европейский континент.

Альтернативные пути транзита

Альтернативным маршрутом для украинского экспорта является Румыния, поскольку ее логистическая инфраструктура позволяет перевозить гораздо больше зерна, чем маршрут через Венгрию, отметил замглавы ВАР.

Украинское зерно можно транспортировать через реку Дунай и вывозить через большой румынский порт Констанца.

"Из-за этого направления можно экспортировать от 5-7 миллионов тонн в год. Это гораздо перспективнее, чем 700 тысяч тонн через Венгрию", - сказал Марчук.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает, что его правительство прекратит транзит важных для Украины товаров через свою территорию до возобновления поставок нефти через трубопровод "Дружба".

6 марта венгерское правительство дало Украине три дня на восстановление транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" и требует допустить инспекторов для оценки состояния ремонтных работ на поврежденном после российского удара объекте.

Зеленский против возобновления "Дружбы"

Во время брифинга по итогам заседания правительства Президент Владимир Зеленский заявил, что против возобновления поврежденного нефтепровода "Дружба".

По его мнению, этого не нужно делать, ведь это российская нефть, и "они нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он, бедняжка, без этой нефти не может выиграть выборы".

Но поскольку без восстановления нефтепровода кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро будет заблокирован, Зеленский допускает, что в течение полутора месяцев возобновление "Дружбы" возможно.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.