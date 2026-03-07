Запланована подія 2

Погрози Орбана щодо транзиту: наскільки це вдарить по агроекспорту України

Порт
Обмеження транзиту через Угорщину не критичне для агроекспорту України. / Pixabay

Можливе обмеження транзиту через Угорщину не матиме критичного впливу на український агроекспорт, адже цей маршрут забезпечує лише 1,5% поставок. Водночас альтернативний напрямок через Румунію має у 7-10 разів більше пропускну спроможність. 

Про це Delo.ua повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук, коментуючи загострення відносин з Угорщиною та погрози прем'єр-міністра Віктор Орбан щодо припинення транзиту через його країну важливих для України товарів. 

За словами Марчука, ці заяви більше політичні, ніж економічні і пов'язані зокрема з внутрішньою передвиборчою кампанією Орбана. 

"Там нещодавно вийшла навіть брошура кандидата Орбана про те, що ЄС загрожує український аграрний сектор", - зазначив заступник голови ВАР. 

Реальні цифри транзиту через Угорщину

Україна щороку експортує приблизно 48-50 млн тонн аграрної продукції, нагадав Марчук. Водночас частка транзиту через Угорщину мінімальна. 

Через Угорщину проходить лише:

  • понад 500 тис. тонн залізницею;
  • близько 150-180 тис. тонн зернових автомобілями.

"Тобто разом це не більше 700 тисяч тонн на рік сухопутним маршрутом. Це приблизно 1,5% від загального експорту", - наголосив експерт.

Чи критично це для України 

Марчук підкреслив, що це не критично й можна замінити на інші маршрути. 

Наразі близько 95% українського експорту йде морем, в тому числі на європейський континент. 

Альтернативні шляхи транзиту 

Альтернативним маршрутом для українського експорту є Румунія, оскільки її логістична інфраструктура дозволяє перевозити набагато більше зерна, ніж маршрут через Угорщину, зазначив заступник голови ВАР.

Українське зерно можна транспортувати через річку Дунай і далі вивозити через великий румунський порт Констанца.

"Через цей напрямок можна експортувати від 5-7 мільйонів тонн на рік. Це значно перспективніше, ніж 700 тисяч тонн через Угорщину", - сказав Марчук. 

Прем'єр-міністра Угорщини Віктор Орбан погрожує, що його уряд припинить транзит важливих для України товарів через свою територія до відновлення постачань нафти через трубопровід "Дружба". 

6 березня угорський уряд дав Україні три дні на відновлення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба" і вимагає допустити інспекторів для оцінки стану ремонтних робіт на пошкодженому після російського удару об’єкті.

Зеленський проти відновлення "Дружби"

Під час брифінгу за підсумками засідання уряду Президент Володимир Зеленський заявив, що проти відновлення пошкодженого нафтопроводу "Дружба"

На його думку, цього не треба робити, адже це російська нафта, і "вони нас вбивають, а ми маємо дати нафту Орбану, бо він, бідненький, без цієї нафти не може виграти вибори".

Але оскільки без відновлення нафтопроводу кредит ЄС для України на 90 млрд євро буде заблоковано, то Зеленський допускає, що протягом півтора місяця відновлення "Дружби" можливе.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.  

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини. 

Автор:
Анна Мурашко