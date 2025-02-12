Указ Трампа. Вслед за Google Apple Maps переименует Мексиканский залив на Американский

Согласно указу, подписанному президентом США Дональдом Трампом в первый день его пребывания в должности, компания Apple Inc. переименовала Мексиканский залив на Американский в своем приложении Apple Maps.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что Apple внесла изменения во вторник, 11 февраля, пока для клиентов в США, но заявила, что вскоре введет это изменение для всех пользователей во всем мире. Apple предлагает Maps на большинстве своих устройств, включая iPhone, iPad и Mac и недавно запустила веб-версию, чтобы лучше конкурировать с Google Maps.

Apple переименовала Мексиканский залив на Американский. Фото: Apple Maps

Со своей стороны, Google сделал аналогичное обновление для своего приложения Google Maps еще раньше. Компания Google объяснила это изменениями в Информационной системе географических названий (GNIS) Штатов. Многие пользователи уже негативно отреагировали на решение Google, заявив, что поисковый гигант капитулировал перед новой администрацией Трампа.

Реакция Мексики

Мексика уже раскритиковала это, заявив, что США не могут самостоятельно принимать решение о переименовании водоема, затрагивающего обе страны. Напомним, что Дональд Трамп подписал указ о переименовании, в частности, Мексиканского залива в Американский в день своей инаугурации. Это было одним из его обещаний до вступления в должность.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ранее просила Google не вносить изменения во исполнение этого приказа. В начале января она оригинальным образом отреагировала на упреки Трампа, когда он еще не был президентом. Как пишет The Guardian, политика на брифинге продемонстрировала журналистам давнюю карту континента, на котором Северная Америка названа Мексиканской Америкой — и предложила Трампу именно так и переименовать всю часть мира.

Шейнбаум также напомнила, что Мексиканский залив носит такое название с 1607 года, задолго до появления независимых Соединенных Штатов.