Указ Трампа. Слідом за Google Apple Maps перейменує Мексиканську затоку на Американську

Згідно з указом, підписаним президентом США Дональдом Трампом у перший день його перебування на посаді, компанія Apple Inc. перейменувала Мексиканську затоку на Американську у своєму додатку Apple Maps.

Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що Apple внесла зміни у вівторок, 11 лютого, поки для клієнтів у США, але заявила, що незабаром запровадить цю зміну для всіх користувачів у всьому світі. Apple пропонує Maps на більшості своїх пристроїв, включаючи iPhone, iPad і Mac, і нещодавно запустила веб-версію, щоб краще конкурувати з Google Maps.

Apple перейменувала Мексиканську затоку на Американську. Фото: Apple Maps

Зі свого боку Google зробив аналогічне оновлення для свого додатка Google Maps ще раніше. Компанія Google пояснила це змінами в Інформаційній системі географічних назв (GNIS) Штатів. Багато користувачів вже негативно відреагували на рішення Google, заявивши, що пошуковий гігант капітулював перед новою адміністрацією Трампа.

Реакція Мексики

Мексика вже розкритикувала це, заявивши, що США не можуть самостійно прийняти рішення про перейменування водойми, яка торкається обох країн. Нагадаємо, що Дональд Трамп підписав указ про перейменування, зокрема, Мексиканської затоки на Американську у день своєї інавгурації. Це було однією з його обіцянок до вступу на посаду.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум раніше просила Google не вносити зміни на виконання цього наказу. На початку січня вона оригінальним чином відреагувала на закиди Трампа, коли він ще не був президентом. Як пише The Guardian, політикиня під час брифінгу продемонструвала журналістам давню мапу континенту, на якому Північна Америка названа Мексиканською Америкою - і запропонувала Трампу саме так і перейменувати усю частину світу.

Шейнбаум також нагадала, що Мексиканська затока носить таку назву аж з 1607 року, задовго до появи незалежних Сполучених Штатів.