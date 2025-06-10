Украина арестовала 43 тонны иранского каучука российской компании: какая стоимость

Детективы Бюро экономической безопасности арестовали 43 тонны синтетического каучука, фактически производимого на заводе иранской компании, офис которого находится в Москве.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

Подделали документы

По данным следствия, при импорте каучука в Украину фигуранты подделали документы, указав Турцию как страну происхождения товара. Продукция ввозилась с использованием реквизитов украинских предприятий, а также иностранной компании из Чехии.

В ходе таможенного досмотра двух партий товара, задекларированного как полибутадиеновый каучук из Турции, были обнаружены несоответствия. В частности, на паллетах с брикетированным каучуком был указан код страны изготовителя – IR (Иран). Кроме того, на термопленке, в которую был завернутый товар, был штрих-код, зарегистрированный в международной системе по компании из Ирана.

Какая стоимость каучука

В БЭБ установили, что компания специализируется на производстве нефтехимической продукции, в том числе синтетического каучука. Ее производственные мощности расположены непосредственно в Иране, а головной офис – в Москве. Кроме того, он находится под санкциями США.

Правоохранители изъяли полибутадиеновый каучук общей стоимостью более 12,7 млн. грн. Постановлением Соломенского районного суда г. Киев на соответствующий товар наложен арест.

Ранее сообщалось, что работники таможни разоблачили сделку по ввозу в Украину 43 тонн синтетического каучука, произведенного на заводе в Иране.