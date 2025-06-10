Україна арештувала 43 тонни іранського каучуку російської компанії: яка вартість

Детективи Бюро економічної безпеки арештували 43 тонни синтетичного каучуку, фактично виробленого на заводі іранської компанії, офіс якого знаходиться в Москві.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу БЕБ.

Підробили документи

За даними слідства, під час імпорту каучуку в Україну фігуранти підробили документи, вказавши Туреччину як країну походження товару. Продукцію ввозили з використанням реквізитів українських підприємств, а також іноземної компанії з Чехії.

Під час митного огляду двох партій товару, задекларованого як полібутадієновий каучук із Туреччини, були виявлені невідповідності. Зокрема, на палетах з брикетованим каучуком був зазначений код країни виробника – IR (Іран). Крім того, на термоплівці, у яку був загорнутий товар, був штрих-код, зареєстрований у міжнародній системі за компанією з Ірану.

Яка вартість каучуку

У БЕБ встановили, що компанія спеціалізується на виробництві нафтохімічної продукції, зокрема синтетичного каучуку. ЇЇ виробничі потужності розташовані безпосередньо в Ірані, а головний офіс – у Москві. Крім того, вона перебуває під санкціями США.

Правоохоронці вилучили полібутадієновий каучук загальною вартістю понад 12,7 млн грн. Наразі ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва на відповідний товар накладено арешт.

Раніше повідомлялося, шо працівники митниці викрили оборудку із ввезення в Україну 43 тонн синтетичного каучуку, який вироблений на заводі в Ірані.