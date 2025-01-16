В Україну хотіли завезти іранський каучук на 12,7 млн грн

Працівники митниці викрили оборудку із ввезення в Україну 43 тонн синтетичного каучуку, який вироблений на заводі в Ірані. Зловмисники документально підробили походження товару на турецьке.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що під час митного огляду двох партій товару, задекларованого як полібутадієновий каучук з Туреччини, столичні митники на палетах з брикетованим каучуком помітили код країни виробника IR (Іран), а на термоплівці, в яку безпосередньо загорнуто товар – штрих-код.

"У міжнародній системі кодування товарів цей штрих-код зареєстровано на компанію в Ісламській Республіці Іран, що виробляє різноманітні нафтохімічні продукти, в тому числі синтетичний каучук. Виробництво зосереджено безпосередньо в Ірані, а от офіс знаходиться на території Росії, в Москві", - підкреслюють в Держмитслужбі.

Крім того, зазначена компанія перебуває під санкціями США через її зв’язки з урядом Ірану та участь у діяльності, що становить загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці США.

Повідомляється, що працівники митниці склали протоколи про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України (надання до митного оформлення підроблених документів в частині країни походження товару).

Також, з огляду на всі виявлені обставини, Держмитслужба скерувала повідомлення про кримінальне правопорушення до правоохоронних органів.

Як зауважують у Держмитслужбі, каучук загальною вагою 43 тонни тимчасово вилучено.

Зауважимо, за 11 місяців 2024 року митниці Держмитслужби виявили порушень митних правил на 17,8 млрд грн.