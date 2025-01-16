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В Україну хотіли завезти іранський каучук на 12,7 млн грн

Київські митники вилучили іранський каучук на 12,7 млн гривень
Київські митники вилучили іранський каучук на 12,7 млн гривень

Працівники митниці викрили оборудку із ввезення в Україну 43 тонн синтетичного каучуку, який вироблений на заводі в Ірані. Зловмисники документально підробили походження товару на турецьке.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що під час митного огляду двох партій товару, задекларованого як полібутадієновий каучук з Туреччини, столичні митники на палетах з брикетованим каучуком помітили код країни виробника IR (Іран), а на термоплівці, в яку безпосередньо загорнуто товар – штрих-код.

"У міжнародній системі кодування товарів цей штрих-код зареєстровано на компанію в Ісламській Республіці Іран, що виробляє різноманітні нафтохімічні продукти, в тому числі синтетичний каучук. Виробництво зосереджено безпосередньо в Ірані, а от офіс знаходиться на території Росії, в Москві", - підкреслюють в Держмитслужбі. 

Фото 2 — В Україну хотіли завезти іранський каучук на 12,7 млн грн

Крім того, зазначена компанія перебуває під санкціями США через її зв’язки з урядом Ірану та участь у діяльності, що становить загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці США.

Фото 3 — В Україну хотіли завезти іранський каучук на 12,7 млн грн

Повідомляється, що працівники митниці склали протоколи про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України (надання до митного оформлення підроблених документів в частині країни походження товару).

Фото 4 — В Україну хотіли завезти іранський каучук на 12,7 млн грн

Також, з огляду на всі виявлені обставини, Держмитслужба скерувала повідомлення про кримінальне правопорушення до правоохоронних органів.

Як зауважують у Держмитслужбі, каучук загальною вагою 43 тонни тимчасово вилучено.

Зауважимо, за 11 місяців 2024 року митниці Держмитслужби виявили порушень митних правил на 17,8 млрд грн.

Автор:
Світлана Манько