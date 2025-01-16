В Украину хотели ввезти иранский каучук на 12,7 млн грн

Работники таможни разоблачили сделку по ввозу в Украину 43 тонн синтетического каучука, произведенного на заводе в Иране. Злоумышленники документально подделали происхождение товара на турецкое.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Отмечается, что во время таможенного досмотра двух партий товара, задекларированного как полибутадиеновый каучук из Турции, столичные таможенники на паллетах с брикетированным каучуком заметили код страны производителя IR (Иран), а на термопленке, в которую напрямую завернут товар – штрих-код.

"В международной системе кодирования товаров этот штрих-код зарегистрирован на компанию в Исламской Республике Иран, производящую разнообразные нефтехимические продукты, в том числе синтетический каучук. Производство сосредоточено непосредственно в Иране, а вот офис находится на территории России, в Москве", — подчеркивают в Гостаможслужбе.

Кроме того, указанная компания находится под санкциями США из-за ее связей с правительством Ирана и участия в деятельности, представляющей угрозу нацбезопасности и внешней политике США.

Сообщается, что работники таможни составили протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины (предоставление к таможенному оформлению поддельных документов в части страны происхождения товара).

Также, учитывая все выявленные обстоятельства, Гостаможслужба направила сообщение об уголовном правонарушении правоохранительным органам.

Как отмечают в Гостаможслужбе, каучук общим весом 43 тонны временно изъяты.

Заметим, за 11 месяцев 2024 года таможни Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на 17,8 млрд грн.