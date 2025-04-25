Украина арестовала судно "теневого" флота России в Черном море (ФОТО)

В Черном море арестовано судно, незаконно вывозившее украинское зерно из оккупированного Крыма. Операцию задержания провели Морская охрана Госпогранслужбы и Служба безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Задержание сухогруза, которое помогало россиянам похищать украинскую агропродукцию из временно оккупированных регионов нашего государства, произошло в результате спецоперации во внутренних водах Черноморской акватории Украины.

Как установило расследование, арестованное судно входило в состав «теневого» флота России, используемого Кремлем для продажи в третьи страны награбленного украинского зерна.

В СБУ отмечают, что в конце 2024 судно доставило из порта Севастополь около 5 тысяч тонн украинской пшеницы. Ее вывезли из временно оккупированной части юга Украины. Чтобы скрыть подлинное происхождение груза, судно ходило под флагом одной из азиатских стран

В ходе обыска на судне обнаружены документы, навигационное оборудование и другие вещественные доказательства, подтверждающие факты разграбления рашистами украинской агропродукции.

"После ареста сухогруза и задержания его экипажа продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений кремля и привлечению виновных к ответственности", — отметили в СБУ.

Напомним, 21 апреля на аукционе за 6,4 млн грн российский нефтяной танкер Nika Spirit, который был арестован и передан в АРМА.

Также АРМА объявила отбор управляющего для арестованного русского судно Volgoneft-268 ("Волгонефть"). В 2025 году актив был оценен почти 26,5 млн. грн.