Україна арештувала судно "тіньового" флоту Росії у Чорному морі (ФОТО)

У Чорному морі арештовано судно, яке незаконно вивозило українське зерно з окупованого Криму. Операцію затримання провели Морська охорона Держприкордонслужби та Служба безпеки України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що затримання суховантажу, яке допомагало росіянам викрадати українську агропродукцію з тимчасово окупованих регіонів нашої держави, відбулося у результаті спецоперації у внутрішніх водах Чорноморської акваторії України.

Як встановило розслідування, арештоване судно входило до складу «тіньового» флоту Росії, який Кремль використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна.

В СБУ зауважують, що наприкінці 2024 року судно доставило з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн української пшениці. Її вивезли з тимчасово окупованої частини півдня України. Аби приховати справжнє походження вантажу, судно ходило під прапором однієї з азійських країн

Під час обшуку на судні виявлено документи, навігаційне обладнання та інші речові докази, які підтверджують факти розграбування рашистами української агропродукції.

"Після арешту суховантажу і затримання його екіпажу тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів кремля та притягнення винних до відповідальності", - зауважили в СБУ.

Нагадаємо, 21 квітня на аукціоні за 6,4 млн грн продали російський нафтовий танкер Nika Spirit, що був арештований переданий до АРМА.

Також АРМА оголосило відбір управителя для арештованого російського судна Volgoneft-268 ("Волгонефть"). У 2025 році актив було оцінено у майже 26,5 млн грн.