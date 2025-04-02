Украина экспортировала товаров на 3,6 млрд долларов: какой продукции в марте продали больше всего

В марте Украина экспортировала товаров более чем на $3,6 млрд. Это на 4,5% больше, чем в марте прошлого года и на 18% больше, чем в феврале текущего года. Всего за первый квартал 2025 года, по предварительным данным, экспорт товаров составил почти $9,9 млрд.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Несмотря на сокращение экспорта в первые два месяца 2025 года, в марте удалось выйти на положительную динамику. Существенный рост экспорта в прошлом месяце стал возможным благодаря увеличению поставок агропродукции, железной руды и продукции металлургической отрасли.

Экспорт чугуна по сравнению с февралем увеличился более чем в 13,4 раза (на $110 млн). Экспорт семян подсолнечника вырос в марте в 11,5 раза (на $15,9 млн), поставки жмыха увеличились на 80,3% (на $35,8 млн), подсолнечного масла — на 39,2% (на $141,6 млн).

Это позволило увеличить физические объемы экспорта до уровня 9,98 млн тонн, что на 15,9% больше, чем в феврале этого года. весе", — отметил торговый представитель Украины Тарас Качка.

По предварительным данным, экспорт товаров с начала года составил почти $9,9 млрд.

Больше всего в марте Украина экспортировала по стоимости:

кукурузу ($514,4 млн или 2,4 млн т);

масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое ($503 млн или 441 тыс. т);

пшеницу ($253,9 млн или 1,1 млн т);

железную руду и концентраты ($238,4 млн или 2,9 млн т);

соевые бобы ($150,2 млн или 369,2 тыс. т);

провода изолированы ($124,6 млн или 6,5 тыс. т);

чугун ($118,9 млн или 300,9 тыс. т).

Больше всего украинские производители экспортировали товаров в такие страны:

Польши ($407,7 млн);

Турции ($294,3 млн);

Италии ($231,8 млн);

Германии ($196,3 млн);

Китая ($189,4 млн);

Испании ($185,7 млн).

Следует отметить, что Европейский Союз остается ключевым торговым партнером Украины. В марте в страны ЕС Украина экспортировала товаров на $2,04 млрд (на 6,1% больше, чем в феврале).

Напомним, в марте 2025 года Украина экспортировала 5,4 млн. тонн продукции агропромышленного комплекса, что на 9,8% больше аналогичного показателя предыдущего месяца.