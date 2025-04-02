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Украина экспортировала товаров на 3,6 млрд долларов: какой продукции в марте продали больше всего
В марте Украина экспортировала товаров более чем на $3,6 млрд. Это на 4,5% больше, чем в марте прошлого года и на 18% больше, чем в феврале текущего года. Всего за первый квартал 2025 года, по предварительным данным, экспорт товаров составил почти $9,9 млрд.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Несмотря на сокращение экспорта в первые два месяца 2025 года, в марте удалось выйти на положительную динамику. Существенный рост экспорта в прошлом месяце стал возможным благодаря увеличению поставок агропродукции, железной руды и продукции металлургической отрасли.
Экспорт чугуна по сравнению с февралем увеличился более чем в 13,4 раза (на $110 млн). Экспорт семян подсолнечника вырос в марте в 11,5 раза (на $15,9 млн), поставки жмыха увеличились на 80,3% (на $35,8 млн), подсолнечного масла — на 39,2% (на $141,6 млн).
Это позволило увеличить физические объемы экспорта до уровня 9,98 млн тонн, что на 15,9% больше, чем в феврале этого года. весе", — отметил торговый представитель Украины Тарас Качка.
По предварительным данным, экспорт товаров с начала года составил почти $9,9 млрд.
Больше всего в марте Украина экспортировала по стоимости:
- кукурузу ($514,4 млн или 2,4 млн т);
- масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое ($503 млн или 441 тыс. т);
- пшеницу ($253,9 млн или 1,1 млн т);
- железную руду и концентраты ($238,4 млн или 2,9 млн т);
- соевые бобы ($150,2 млн или 369,2 тыс. т);
- провода изолированы ($124,6 млн или 6,5 тыс. т);
- чугун ($118,9 млн или 300,9 тыс. т).
Больше всего украинские производители экспортировали товаров в такие страны:
- Польши ($407,7 млн);
- Турции ($294,3 млн);
- Италии ($231,8 млн);
- Германии ($196,3 млн);
- Китая ($189,4 млн);
- Испании ($185,7 млн).
Следует отметить, что Европейский Союз остается ключевым торговым партнером Украины. В марте в страны ЕС Украина экспортировала товаров на $2,04 млрд (на 6,1% больше, чем в феврале).
Напомним, в марте 2025 года Украина экспортировала 5,4 млн. тонн продукции агропромышленного комплекса, что на 9,8% больше аналогичного показателя предыдущего месяца.