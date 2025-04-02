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Україна експортувала товарів на 3,6 млрд доларів: якої продукції у березні продали найбільше
У березні Україна експортувала товарів на понад $3,6 млрд. Це на 4,5% більше, ніж у березні минулого року, та на 18% більше, аніж у лютому поточного року. Усього за перший квартал 2025 року, за попередніми даними, експорт товарів сягнув майже $9,9 млрд.
Про це повідомляє пресслужба Міністурства економіки України.
Попри скорочення експорту в перші два місяці 2025 року, у березні вдалося вийти на позитивну динаміку. Суттєве зростання експорту у минулому місяці стало можливим завдяки збільшенню поставок агропродукції, залізної руди та продукції металургійної галузі.
Експорт чавуну в порівнянні з лютим збільшився у понад 13,4 раза (на $110 млн). Експорт насіння соняшнику зріс у березні у 11,5 раза (на $15,9 млн), поставки макухи збільшились на 80,3% (на $35,8 млн), соняшникової олії — на 39,2% (на $141,6 млн).
"Це дозволило збільшити фізичні обсяги експорту до рівня 9,98 млн тонн, що на 15,9% більше, ніж у лютому цього року. В березні експорт морським транспортом порівняно з лютим поточного року зріс на 24,7% у грошовому еквіваленті й на 17% — у вазі. Експорт залізницею збільшився на 16,8% — у грошах, та на 15,1% — у вазі", — зазначив торговий представник України Тарас Качка.
За попередніми даними, експорт товарів з початку року сягнув майже $9,9 млрд.
Найбільше в березні Україна експортувала за вартістю:
- кукурудзу ($514,4 млн або 2,4 млн т);
- олію соняшникову, сафлорову або бавовняну ($503 млн або 441 тис. т);
- пшеницю ($253,9 млн або 1,1 млн т);
- залізну руду та концентрати ($238,4 млн або 2,9 млн т);
- соєві боби ($150,2 млн або 369,2 тис. т);
- проводи ізольовані ($124,6 млн або 6,5 тис. т);
- чавун ($118,9 млн або 300,9 тис. т).
Найбільше українські виробники експортували товарів до таких країн:
- Польщі ($407,7 млн);
- Туреччини ($294,3 млн);
- Італії ($231,8 млн);
- Німеччини ($196,3 млн);
- Китаю ($189,4 млн);
- Іспанії ($185,7 млн).
Варто зазначити, що Європейський Союз залишається ключовим торгівельним партнером України. Загалом у березні до країн ЄС Україна експортувала товарів на $2,04 млрд (на 6,1% більше, ніж у лютому).
Нагадаємо, у березні 2025 року Україна експортувала 5,4 млн тонн продукції агропромислового комплексу, що на 9,8% більше аналогічного показника попереднього місяця.