Україна експортувала товарів на 3,6 млрд доларів: якої продукції у березні продали найбільше

У березні Україна експортувала товарів на понад $3,6 млрд. Це на 4,5% більше, ніж у березні минулого року, та на 18% більше, аніж у лютому поточного року. Усього за перший квартал 2025 року, за попередніми даними, експорт товарів сягнув майже $9,9 млрд.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Міністурства економіки України.

Попри скорочення експорту в перші два місяці 2025 року, у березні вдалося вийти на позитивну динаміку. Суттєве зростання експорту у минулому місяці стало можливим завдяки збільшенню поставок агропродукції, залізної руди та продукції металургійної галузі.

Експорт чавуну в порівнянні з лютим збільшився у понад 13,4 раза (на $110 млн). Експорт насіння соняшнику зріс у березні у 11,5 раза (на $15,9 млн), поставки макухи збільшились на 80,3% (на $35,8 млн), соняшникової олії — на 39,2% (на $141,6 млн).

"Це дозволило збільшити фізичні обсяги експорту до рівня 9,98 млн тонн, що на 15,9% більше, ніж у лютому цього року. В березні експорт морським транспортом порівняно з лютим поточного року зріс на 24,7% у грошовому еквіваленті й на 17% — у вазі. Експорт залізницею збільшився на 16,8% — у грошах, та на 15,1% — у вазі", — зазначив торговий представник України Тарас Качка.

За попередніми даними, експорт товарів з початку року сягнув майже $9,9 млрд.

Найбільше в березні Україна експортувала за вартістю:

кукурудзу ($514,4 млн або 2,4 млн т);

олію соняшникову, сафлорову або бавовняну ($503 млн або 441 тис. т);

пшеницю ($253,9 млн або 1,1 млн т);

залізну руду та концентрати ($238,4 млн або 2,9 млн т);

соєві боби ($150,2 млн або 369,2 тис. т);

проводи ізольовані ($124,6 млн або 6,5 тис. т);

чавун ($118,9 млн або 300,9 тис. т).

Найбільше українські виробники експортували товарів до таких країн:

Польщі ($407,7 млн);

Туреччини ($294,3 млн);

Італії ($231,8 млн);

Німеччини ($196,3 млн);

Китаю ($189,4 млн);

Іспанії ($185,7 млн).

Варто зазначити, що Європейський Союз залишається ключовим торгівельним партнером України. Загалом у березні до країн ЄС Україна експортувала товарів на $2,04 млрд (на 6,1% більше, ніж у лютому).

Нагадаємо, у березні 2025 року Україна експортувала 5,4 млн тонн продукції агропромислового комплексу, що на 9,8% більше аналогічного показника попереднього місяця.