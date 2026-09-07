Украина готовит говядину к экспорту в Британию: стартовал аудит системы контроля

7 сентября началась 10-дневная проверка системы безопасности и прослеживаемости украинской говядины. Успешное прохождение аудита позволит отечественным предприятиям начать экспорт мяса крупного рогатого скота в Великобританию.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Госпродпотребслужба.

Что будут проверять

Британские эксперты оценят систему контроля на всех этапах производства - от выращивания крупного рогатого скота до убоя, переработки и оформления документов для экспорта.

В частности, проверят:

планирование государственного контроля;

работу территориальных органов и государственных больниц ветеринарной медицины;

контроль здоровья и перемещение животных;

реагирование на вспышки болезней;

лабораторную диагностику;

процедуры убоя и переработки;

прослеживаемость продукции;

оформление ветеринарных сертификатов;

контроль грузов на границе.

Украинскую сторону во время аудита представляют заместитель председателя Госпотребслужбы, главный государственный ветеринарный инспектор Украины Владимир Кустуров и специалисты службы.

"Выход украинской говядины на рынок Великобритании откроет новые возможности для отечественных производителей. Наша задача продемонстрировать, что система государственного контроля в Украине работает последовательно и способна гарантировать безопасность продукции, ее прослеживаемость и соответствие требованиям страны-импортера", — отметил Кустуров.

К аудиту также привлекли работников центрального и территориальных органов Госпотребслужбы, ветеринарных лабораторий и представителей украинских предприятий.

Ранее сообщалось, что Грузия открыла рынок для украинского мяса, а также ряд смежных агропродуктов.