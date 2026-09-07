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Украина готовит говядину к экспорту в Британию: стартовал аудит системы контроля
7 сентября началась 10-дневная проверка системы безопасности и прослеживаемости украинской говядины. Успешное прохождение аудита позволит отечественным предприятиям начать экспорт мяса крупного рогатого скота в Великобританию.
Как пишет Dilo, об этом сообщила Госпродпотребслужба.
Что будут проверять
Британские эксперты оценят систему контроля на всех этапах производства - от выращивания крупного рогатого скота до убоя, переработки и оформления документов для экспорта.
В частности, проверят:
- планирование государственного контроля;
- работу территориальных органов и государственных больниц ветеринарной медицины;
- контроль здоровья и перемещение животных;
- реагирование на вспышки болезней;
- лабораторную диагностику;
- процедуры убоя и переработки;
- прослеживаемость продукции;
- оформление ветеринарных сертификатов;
- контроль грузов на границе.
Украинскую сторону во время аудита представляют заместитель председателя Госпотребслужбы, главный государственный ветеринарный инспектор Украины Владимир Кустуров и специалисты службы.
"Выход украинской говядины на рынок Великобритании откроет новые возможности для отечественных производителей. Наша задача продемонстрировать, что система государственного контроля в Украине работает последовательно и способна гарантировать безопасность продукции, ее прослеживаемость и соответствие требованиям страны-импортера", — отметил Кустуров.
К аудиту также привлекли работников центрального и территориальных органов Госпотребслужбы, ветеринарных лабораторий и представителей украинских предприятий.
Ранее сообщалось, что Грузия открыла рынок для украинского мяса, а также ряд смежных агропродуктов.