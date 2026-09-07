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Україна готує яловичину до експорту у Британію: стартував аудит системи контролю

яловичина
Україна експортуватиме яловичину до Великої Британії / Freepik

7 вересня розпочалася 10-денна перевірка системи безпечності та простежуваності української яловичини. Успішне проходження аудиту дозволить вітчизняним підприємствам розпочати експорт м'яса великої рогатої худоби до Великої Британії.

Як пише Dilo, про це повідомила Держпродспоживслужба.

Що перевірятимуть

Британські експерти оцінять систему контролю на всіх етапах виробництва — від вирощування великої рогатої худоби до забою, переробки та оформлення документів для експорту.

Зокрема, перевірять:

  • планування державного контролю; 
  • роботу територіальних органів та державних лікарень ветеринарної медицини;
  • контроль здоров’я і переміщення тварин; 
  • реагування на спалахи хвороб; 
  • лабораторну діагностику; 
  • процедури забою та переробки; 
  • простежуваність продукції; 
  • оформлення ветеринарних сертифікатів; 
  • контроль вантажів на кордоні.

Українську сторону під час аудиту представляють заступник голови Держпродспоживслужби, головний державний ветеринарний інспектор України Володимир Кустуров та фахівці служби.

"Вихід української яловичини на ринок Великої Британії відкриє нові можливості для вітчизняних виробників. Наше завдання — продемонструвати, що система державного контролю в Україні працює послідовно та здатна гарантувати безпечність продукції, її простежуваність і відповідність вимогам країни-імпортера", — зазначив Кустуров.

До аудиту також залучили працівників центрального та територіальних органів Держпродспоживслужби, ветеринарних лабораторій і представників українських підприємств.

Раніше повідомлялося, що Грузія відкрила ринок для українського м’яса, а також низки суміжних агропродуктів.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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