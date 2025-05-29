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Украина готовит новую экспортную стратегию с акцентом на переработку и поддержку бизнеса

бизнес
Новая экспортная стратегия откроет больше возможностей для бизнеса. / Depositphotos

Украина готовит новую экспортную стратегию до 2030 года с фокусом на развитие перерабатывающей промышленности, поддержку товаров с высокой добавленной стоимостью и активное участие бизнеса.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

О новой экспортной стратегии

В новой экспортной стратегии Украины к 2030 году ключевое внимание уделяется развитию перерабатывающей промышленности, внедрению политики "Зроблено в Україні", модернизации механизмов поддержки экспорта и усилению сотрудничества государства с бизнесом.

Стратегия подразумевает системную координацию действий между предпринимателями, государственными органами и общественными институтами с целью создания благоприятных условий для развития экспорта.

Ключевые цели Стратегии к 2030 году:

  • Рост объема экспорта товаров и услуг до 77 млрд долл. в год;
  • Повышение доли экспорта в ВВП до 33%;
  • Уменьшение доли сырьевого экспорта до 59%.

Стратегия предусматривает три основных направления:

  • Ужесточение институциональной способности страны в сфере поддержки экспорта;
  • Создание благоприятной среды для экспортной деятельности;
  • Увеличение объемов производства в Украине.

Для достижения целей новой экспортной стратегии предусмотрено внедрение новых и усовершенствование имеющихся инструментов поддержки экспорта.

Среди основных мероприятий – запуск правительственного механизма финансовой поддержки экспорта, развитие финансовых инструментов, расширение функционала Экспортно-кредитного агентства, укрепление Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, а также создание Фонда развития экспорта.

Отдельное внимание уделено улучшению представления экономических интересов Украины за рубежом, а также обеспечению бизнеса более широким доступом к образовательным, информационным и консультационным ресурсам.

Стратегия учитывает потребности послевоенного восстановления страны и гармонизацию с европейскими стандартами. Ожидается, что ее реализация будет способствовать обновлению структуры экспорта, росту конкурентоспособности украинской продукции и адаптации к требованиям рынка ЕС.

В ближайшее время проект документа и операционного плана будет обнародован на сайте Министерства экономики для общественного обсуждения.

Напомним, средняя цена экспорта снижается с 2022 года: тогда она составляла $443/тонна, в 2023 году – $361/тонна, а в 2024 году упала до $318/тонна. В то же время, общий вес и стоимость экспорта росли.

Автор:
Ольга Опенько