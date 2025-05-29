Україна готує нову експортну стратегію з акцентом на переробку та підтримку бізнесу

Україна готує нову експортну стратегію до 2030 року з фокусом на розвиток переробної промисловості, підтримку товарів з високою доданою вартістю та активну участь бізнесу.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Про нову експортну стратегію

У новій експортній стратегії України до 2030 року ключова увага приділяється розвитку переробної промисловості, впровадженню політики "Зроблено в Україні", модернізації механізмів підтримки експорту та посиленню співпраці держави з бізнесом.

Стратегія передбачає системну координацію дій між підприємцями, державними органами та громадськими інституціями з метою створення сприятливих умов для розвитку експорту.

Ключові цілі Стратегії до 2030 року:

зростання обсягу експорту товарів і послуг до 77 млрд дол. на рік;

підвищення частки експорту у ВВП до 33%;

зменшення частки сировинного експорту до 59%.

Стратегія передбачає три головні напрями:

Посилення інституційної спроможності держави у сфері підтримки експорту;

Створення сприятливого середовища для експортної діяльності;

Збільшення обсягів виробництва в Україні.

Для досягнення цілей нової експортної стратегії передбачено впровадження нових та вдосконалення наявних інструментів підтримки експорту.

Серед основних заходів — запуск урядового механізму фінансової підтримки експорту, розвиток фінансових інструментів, розширення функціоналу Експортно-кредитного агентства, зміцнення Офісу з розвитку підприємництва та експорту, а також створення Фонду розвитку експорту.

Окрему увагу приділено покращенню представлення економічних інтересів України за кордоном, а також забезпеченню бізнесу ширшим доступом до освітніх, інформаційних і консультаційних ресурсів.

Стратегія враховуватиме потреби післявоєнної відбудови країни та гармонізацію з європейськими стандартами. Очікується, що її реалізація сприятиме оновленню структури експорту, зростанню конкурентоспроможності української продукції та адаптації до вимог ринку ЄС.

Найближчим часом проєкт документа та операційного плану буде оприлюднено на сайті Міністерства економіки для громадського обговорення.

Нагадаємо, середня ціна експорту знижується з 2022 року: тоді вона складала $443/тонна, у 2023 році – $361/тонна, а в 2024 році впала до $318/тонна. Водночас загальна вага та вартість експорту зростали.