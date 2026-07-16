Украина готовит три проекта по производству стекла: когда стартуют

Собственное производство листового стекла в Украине может возобновиться не раньше 2028 года. Сейчас в стране реализуют три больших инвестиционных проекта, которые вместе могут создать 73,7 млн кв. м мощностей в год, тогда как потребности восстановления оценивают не менее 27 млн кв. м стекла ежегодно.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Ukraine Investment Guide 2026, представленного на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, и "Интерфакс-Украина".

Стеклянный сектор Украины полностью зависит от импорта. Единственный в стране завод листового стекла – лисичанский "Пролетарий" – расположен на оккупированной территории.

В то же время масштабное восстановление будет формировать стабильный спрос на строительные материалы в жилом, транспортном, энергетическом и промышленном секторах. Украинские производители уже покрывают около 70-75% спроса на основные материалы, в частности, цемент, бетон, кирпич и минеральную вату, однако листовое стекло остается импортозависимым сегментом.

В 2023 году потребление листового стекла в Украине составило 11,2 млн. кв. м. По прогнозам, реконструкция увеличит спрос, по меньшей мере, до 27 млн кв. м в год.

В настоящее время в Украине реализуют три масштабных проекта по производству стекла:

индустриальный парк "Город стекла" от Berezansklo группы City One Development;

NovaSklo инвестиционной компании EFI Group;

Ukrglass в Закарпатье.

Индустриальный парк "Город стекла" создают в столичном регионе как специализированный стеклянный кластер по принципу One Stop Shop. Концепция предусматривает, что предприятия будут работать в единой производственной цепи, а до 70% продукции и услуг будут реализовываться между участниками парка.

В City One Development сообщили, что в "Городе стекла" уже завершили первый инфраструктурный проект в рамках государственной программы стимулирования индустриальных парков на условиях софинансирования.

В 2025 году парк получил государственное софинансирование на развитие инженерной инфраструктуры: 26,3 млн. грн. на строительство внешней инфраструктуры электроснабжения и 8,3 млн. грн. на строительство сетей газоснабжения.

Первым завершенным проектом стало подключение индустриального парка к электросетям с мощностью 10 МВт. Это должно обеспечить энергетическую основу для производства прозрачного флоат-стекла, архитектурного стекла и стекловолокна. Следующим этапом станет строительство сетей газоснабжения.

По данным Ukraine Investment Guide 2026, в рамках "Города стекла" планируют завод флоат-стекла мощностью 600 тонн в сутки, или 18,7 млн кв. м в год. Ожидаемые инвестиции – около $150 млн, из которых $50 млн собственных и $100 млн привлеченных.

Также планируется завод архитектурного стекла мощностью 5 млн. кв. м в год. Объем инвестиций у него оценивается в $30 млн, из которых $10 млн — собственные средства.

В завод флоат-стекла уже инвестировано $10 млн, в 2026 году планируется вложить еще $31 млн. В завод архитектурного стекла в этом году планируется инвестировать $2 млн. Запуск мощностей ожидается в 2029 году.

Второй проект - NovaSklo в Броварском районе. Он предполагает строительство завода по производству флоат-стекла и стекла с покрытием мощностью 800 тонн в сутки или 25 млн кв. м в год.

Предприятие должно производить архитектурное стекло, в частности, прозрачное, экстрапозорное и стекло с покрытием, внутреннее безопасное стекло, зеркала, а также специализированные закаленные изделия для аграрного и солнечного энергетического секторов.

Проект завершил предпроектную фазу и перешел к стадии проектирования. Также проведены общественные слушания детального плана территории и отчета о стратегической экологической оценке.

NovaSklo установил стратегическое партнерство с Pilkington Architectural Glass, входящим в NSG Group. Это должно обеспечить доступ к технологии производства флоат-стекла.

Общий объем инвестиций в NovaSklo оценивают примерно в $306,5 млн., из которых $95,9 млн. — собственные средства, $210,3 млн. — привлеченное финансирование. К 2026 году в проект уже инвестировано $5,2 млн., на 2026 год запланировано $73,9 млн.

Также подписано письмо-соглашение с IFC, которое, как ожидается, будет главным партнером по структурированию и мобилизации долгосрочного финансирования. Старт производства намечен на 2028 год.

Третий проект – Ukrglass. Он предполагает строительство двух линий завода по производству листового стекла в Тячеве и Огородне с общей плановой мощностью 800 тонн в сутки.

Целевыми клиентами Ukrglass должны стать компании B2B в строительной, автомобильной и мебельной промышленности. Речь идет об архитектурном стекле, окнах и автомобильном стекле.

У компании есть в собственности или аренде участки в индустриальных парках, в том числе 40 га в Городне, а также подтверждены энергетические мощности. Ukrglass завершил предпроектное проектирование, имеет лицензию на добычу песка в Черниговской области на 20 лет с запасами более 20 млн тонн и партнерские соглашения по оборудованию.

Общий бюджет Ukrglass оценивается в $278,5 млн. Собственный вклад должен составить $83,5 млн, еще $195 млн нужно привлечь. В проект уже инвестировано $13,9 млн, такой же объем инвестиций ожидается в этом году. Плановый запуск – 2030 год.

Таким образом, даже при наличии нескольких крупных инвестиционных проектов, Украина будет оставаться зависимой от импорта листового стекла по меньшей мере до запуска первых новых производственных мощностей.

Напомним, NovaSklo, которая реализует проект строительства первого в Украине завода по производства флоат-стекла, выбрала итальянский Italcarrelli как поставщик специализированной техники для внутренней складской логистики будущего предприятия.