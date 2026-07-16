Україна готує три проєкти з виробництва скла: коли стартують

Власне виробництво листового скла в Україні може відновитися не раніше 2028 року. Наразі в країні реалізують три великі інвестиційні проєкти, які разом можуть створити 73,7 млн кв. м потужностей на рік, тоді як потреби відбудови оцінюють щонайменше у 27 млн кв. м скла щорічно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Ukraine Investment Guide 2026, представленого на Конференції з відновлення України у Гданську, та "Інтерфакс-Україна".

Скляний сектор України нині повністю залежить від імпорту. Єдиний у країні завод листового скла — лисичанський "Пролетарій" — розташований на окупованій території.

Водночас масштабна відбудова формуватиме стабільний попит на будівельні матеріали у житловому, транспортному, енергетичному та промисловому секторах. Українські виробники вже покривають близько 70-75% попиту на основні матеріали, зокрема цемент, бетон, цеглу та мінеральну вату, однак листове скло залишається імпортозалежним сегментом.

У 2023 році споживання листового скла в Україні становило 11,2 млн кв. м. За прогнозами, реконструкція збільшить попит щонайменше до 27 млн кв. м на рік.

Нині в Україні реалізують три масштабні проєкти з виробництва скла:

індустріальний парк "Місто скла" від Berezansklo групи City One Development;

NovaSklo інвестиційної компанії EFI Group;

Ukrglass на Закарпатті.

Індустріальний парк "Місто скла" створюють у столичному регіоні як спеціалізований скляний кластер за принципом One Stop Shop. Концепція передбачає, що підприємства працюватимуть у єдиному виробничому ланцюгу, а до 70% продукції та послуг реалізовуватиметься між учасниками парку.

У City One Development повідомили, що в "Місті скла" вже завершили перший інфраструктурний проєкт у межах державної програми стимулювання індустріальних парків на умовах співфінансування.

У 2025 році парк отримав державне співфінансування на розвиток інженерної інфраструктури: 26,3 млн грн на будівництво зовнішньої інфраструктури електропостачання та 8,3 млн грн на будівництво мереж газопостачання.

Першим завершеним проєктом стало підключення індустріального парку до електромереж із потужністю 10 МВт. Це має забезпечити енергетичну основу для виробництва прозорого флоат-скла, архітектурного скла та скловолокна. Наступним етапом стане будівництво мереж газопостачання.

За даними Ukraine Investment Guide 2026, у межах "Міста скла" планують завод флоат-скла потужністю 600 тонн на добу, або 18,7 млн кв. м на рік. Очікувані інвестиції — близько $150 млн, з яких $50 млн власних і $100 млн залучених.

Також планується завод архітектурного скла потужністю 5 млн кв. м на рік. Обсяг інвестицій у нього оцінюють у $30 млн, з яких $10 млн — власні кошти.

У завод флоат-скла вже інвестовано $10 млн, у 2026 році планують вкласти ще $31 млн. У завод архітектурного скла цього року планують інвестувати $2 млн. Запуск потужностей очікується у 2029 році.

Другий проєкт — NovaSklo у Броварському районі. Він передбачає будівництво заводу з виробництва флоат-скла та скла з покриттям потужністю 800 тонн на добу, або 25 млн кв. м на рік.

Підприємство має виробляти архітектурне скло, зокрема прозоре, екстрапрозоре та скло з покриттям, внутрішнє безпечне скло, дзеркала, а також спеціалізовані загартовані вироби для аграрного та сонячного енергетичного секторів.

Проєкт завершив передпроєктну фазу та перейшов до стадії проєктування. Також проведені громадські слухання детального плану території та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

NovaSklo встановив стратегічне партнерство з Pilkington Architectural Glass, що входить до NSG Group. Це має забезпечити доступ до технології виробництва флоат-скла.

Загальний обсяг інвестицій у NovaSklo оцінюють приблизно у $306,5 млн, з яких $95,9 млн — власні кошти, $210,3 млн — залучене фінансування. До 2026 року у проєкт уже інвестовано $5,2 млн, на 2026 рік заплановано $73,9 млн.

Також підписано лист-угоду з IFC, яка, як очікується, буде головним партнером у структуруванні та мобілізації довгострокового фінансування. Старт виробництва запланований на 2028 рік.

Третій проєкт — Ukrglass. Він передбачає будівництво двох ліній заводу з виробництва листового скла у Тячеві та Городні із загальною плановою потужністю 800 тонн на добу.

Цільовими клієнтами Ukrglass мають стати B2B-компанії у будівельній, автомобільній та меблевій промисловості. Йдеться про архітектурне скло, вікна та автомобільне скло.

У компанії є у власності або оренді ділянки в індустріальних парках, зокрема 40 га в Городні, а також підтверджені енергетичні потужності. Ukrglass завершив передпроєктне проєктування, має ліцензію на видобуток піску на Чернігівщині на 20 років із запасами понад 20 млн тонн і партнерські угоди щодо обладнання.

Загальний бюджет Ukrglass оцінюється у $278,5 млн. Власний внесок має становити $83,5 млн, ще $195 млн потрібно залучити. У проєкт уже інвестовано $13,9 млн, такий самий обсяг інвестицій очікується цього року. Плановий запуск — 2030 рік.

Таким чином, навіть за наявності кількох великих інвестиційних проєктів Україна залишатиметься залежною від імпорту листового скла щонайменше до запуску перших нових виробничих потужностей.

Нагадаємо, NovaSklo, яка реалізує проєкт будівництва першого в Україні заводу з виробництва флоат-скла, обрала італійську Italcarrelli як постачальника спеціалізованої техніки для внутрішньої складської логістики майбутнього підприємства.