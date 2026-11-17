Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник, 16 ноября 2026 года, заявил о важном прогрессе в переговорах с украинскими властями по достижению соглашения на уровне экспертов, которое откроет для Киева финансирование в объеме 1,6 миллиарда долларов после получения необходимых финансовых гарантий.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

По информации фонда, обсуждения в онлайн-формате продолжаются с целью достижения договоренности в ближайшее время. Параллельно специалисты МВФ и украинская сторона взаимодействуют с международными партнерами, чтобы обеспечить соответствующие финансовые гарантии, учитывая большую продолжительность войны.

Просмотр, стартовавший 9 ноября, объединяет вторую и третью оценки четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) общим объемом 8,1 миллиарда долларов.

Прогнозы МВФ по поводу войны, дефицита бюджета и ВВП Украины

Сотрудничество с МВФ критически важно для привлечения поддержки других доноров и сохранения экономической стабильности на фоне многомиллиардного дефицита финансирования.

Продолжительность войны и потребности в средствах. В фонде ожидается, что война будет продолжаться в течение всего 2027 года, а непокрытый дефицит финансирования Украины составит от 32 до 34 миллиардов долларов в 2027 году и 17 миллиардов долларов в 2028 году.

Ухудшение экономического прогноза. МВФ существенно пересмотрел прогноз динамики ВВП Украины в сторону снижения — теперь ожидается сокращение экономики на 0,5% в 2026 году и на 1% в 2027 году из-за ухудшения ситуации безопасности и усиления российских атак на экономическую инфраструктуру.

Выполнение условий программы и структурных маяков

Руководитель миссии МВФ Гевин Грей отметил, что доступные показатели свидетельствуют о выполнении украинскими властями всех количественных критериев эффективности по состоянию на конец сентября, а динамика структурных реформ улучшилась по сравнению с первым пересмотром, несмотря на сложные условия. В фонде отметили, что этот темп реформ необходимо поддерживать и дальше для разблокирования финансирования и мобилизации дополнительных доходов и донорской поддержки.

В частности, до конца октября Киев выполнил два из шести структурных маяков, еще два реализовал с задержкой и достиг прогресса в выполнении двух других, касающихся независимости энергетического регулятора и внесения изменений в Налоговый кодекс.

Напомним, ранее сообщалось, что миссия МВФ начала работу в Украине по вопросам финансирования на 1,67 млрд долларов. Тогда специалисты Международного валютного фонда стартовали с проведением второго и третьего пересмотров программы расширенного финансирования.