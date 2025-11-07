Запланована подія 2

Украина и Норвегия продлили "транспортный безвиз" до конца 2027 года

кулеба
Украина и Норвегия продлили "транспортный безвиз" / Министерство развития общин и территорий Украины

Украина и Норвегия договорились продлить действие соглашения о транспортном безвизе еще на три года — до конца 2027 года. Это решение позволяет украинским перевозчикам и дальше выполнять грузовые перевозки без необходимости получения специальных разрешений для грузовиков стандарта Евро-5 и выше.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Продление соглашения открывает дополнительные возможности для украинского бизнеса, будет способствовать более быстрой логистике и укреплению экономических связей между двумя странами.

"Транспортный безвиз" является одним из ключевых шагов интеграции Украины в единое европейское транспортное пространство. Он упрощает торговлю, укрепляет цепи поставок, стимулирует экономический рост и помогает украинским перевозчикам оставаться конкурентоспособными на европейском рынке.

В прошлом году объем украинского экспорта в Норвегию составил 553 млн. долларов США, и этот показатель продолжает расти.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры подчеркивает, что последовательно проводит политику либерализации международных грузоперевозок. Сегодня режим либерализованных перевозок действует уже с 35 странами, включая государства ЕС.

"Выражаю благодарность нашим партнерам и Правительству Норвегии за поддержку этого решения! Мы вместе формируем основу новой транспортной архитектуры Европы, в которой Украина - неотъемлемая часть безопасного, устойчивого и открытого пространства", - отметили в Мининфраструктуры.

Напомним, по предварительной договоренности либерализация грузовых перевозок между Украиной и Норвегией действовала до 31 декабря 2025 года с возможностью автоматического продления.

Кроме того, в сентябре Украина и Европейская комиссия согласовали продление действия "транспортного безвиза" еще на 15 месяцев — до марта 2027 года.

Автор:
Татьяна Гойденко