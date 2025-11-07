Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до кінця 2027 року

Україна та Норвегія домовилися продовжити дію угоди про "транспортний безвіз" ще на три роки — до кінця 2027 року. Це рішення дозволяє українським перевізникам і надалі виконувати вантажні перевезення без необхідності отримання спеціальних дозволів для вантажівок стандарту Євро-5 та вище.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Продовження угоди відкриває додаткові можливості для українського бізнесу, сприятиме швидшій логістиці та зміцненню економічних зв’язків між двома країнами.

"Транспортний безвіз" є одним із ключових кроків інтеграції України в єдиний європейський транспортний простір. Він спрощує торгівлю, зміцнює ланцюги постачання, стимулює економічне зростання і допомагає українським перевізникам залишатися конкурентоспроможними на європейському ринку.

Минулого року обсяг українського експорту до Норвегії становив 553 млн доларів США, і цей показник продовжує зростати.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури підкреслює, що послідовно проводить політику лібералізації міжнародних вантажних перевезень. Сьогодні режим лібералізованих перевезень діє вже з 35 країнами, включно з державами ЄС.

"Висловлюю вдячність нашим партнерам та Уряду Норвегії за підтримку цього рішення! Ми разом формуємо основу нової транспортної архітектури Європи, у якій Україна — невід’ємна частина безпечного, стійкого та відкритого простору, — зазначили у Мінінфраструктури.

Нагадаємо, за попередньою домовленістю лібералізація вантажних перевезень між Україною та Норвегією діяла до 31 грудня 2025 з можливістю автоматичного продовження.

Крім того у вересні Україна та Європейська комісія погодили продовження дії "транспортного безвізу" ще на 15 місяців — до березня 2027 року.