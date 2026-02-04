Украина и RTX договариваются об ускоренных поставках ракет Patriot

Министерство обороны Украины и американская компания RTX обсудили ускорение поставок ракет для систем Patriot и переход в глубокую промышленную кооперацию для усиления противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минобороны.

Встреча состоялась с участием заместителя министра обороны Сергея Боева и делегации RTX во главе с исполнительным директором Raytheon в Украине Дженнифер Пушнер.

Стороны обсудили стратегические направления сотрудничества, направленные на усиление защиты украинского неба и развитие внутренних технических возможностей обслуживания передового вооружения.

Боев подчеркнул критическую важность систем ПВО для защиты городов и объектов критической инфраструктуры, особенно после массированных ударов России с использованием рекордного количества баллистических ракет.

"Минувшей ночью, когда был нанесен один из самых больших комбинированных ударов по территории Украины с использованием рекордного количества баллистических ракет, энергетическая инфраструктура потерпела очередные разрушения", - заявил он.

Представители Raytheon подтвердили готовность ускорить поставки ракет Patriot через прямые контракты и международные механизмы поддержки.

Отдельное внимание уделено возможности создания в Украине базы для технического обслуживания и ремонта западной техники, что позволит перейти от простой поставки готовых систем в глубокую промышленную кооперацию. Министерство обороны называет расширение сотрудничества с ведущими оборонными компаниями одним из стратегических приоритетов Украины.

Напомним, Украина заказала у немецкой компании Diehl Defence 18 систем ПВО IRIS-T, что должно существенно усилить возможности защиты воздушного пространства от ракетных и дроновых атак.